روش جدید پنتاگون برای لاپوشانی تلفات جنگ علیه ایران

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه گاردین در گزارشی مینویسد تصمیم دولت تروریستی ترامپ برای تغییر نحوه ثبت تلفات جنگ ایران، با موجی از انتقاد کهنهسربازان و سیاستمداران آمریکایی مواجه شده است؛ منتقدان معتقدند این اقدام تلاشی برای کمرنگ جلوه دادن هزینههای انسانی جنگ و کاهش فشارهای سیاسی بر کاخ سفید است.
برخی از محورهای مهم این گزارش به شرح زیر است:
1- پنهانکاری جدید
وزارت دفاع آمریکا در پایگاه رسمی ثبت تلفات نظامیان (DCAS) دستهبندی جدیدی با عنوان «عملیات برونمرزی» (Overseas Operations) ایجاد کرده است.
بر اساس این تغییر، کشتهها و زخمیهای آمریکایی از 7 ژوئیه که آمریکا پایان تفاهمنامه با ایران را اعلام کرد دیگر در آمار جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران محاسبه نمیشوند، بلکه در این عنوان جدید ثبت میشوند.
به این ترتیب، چهار نظامی آمریکایی که در حملات ایران به اردن و عراق کشته شدهاند و بیش از 140 مجروح جدید، از آمار اصلی جنگ ایران تفکیک شدهاند؛ اقدامی که منتقدان آن را تلاشی برای کوچکتر نشان دادن هزینههای انسانی جنگ و کاهش فشارهای سیاسی بر دولت ترامپ میدانند.
2- بیاحترامی به کشتهشدگان جنگ
مایکل ای. اسمیت، دریادار بازنشسته نیروی دریایی آمریکا، میگوید ثبت کشتهشدگان جنگ ایران ذیل عنوان «عملیات برونمرزی» به جای «تلفات جنگ»، «بیاحترامی بزرگی» به خانوادههای نظامیان است. او تأکید میکند اینکه گفته شود این نیروها در جنگ کشته نشدهاند و صرفاً در «عملیات برونمرزی» جان باختهاند، ادعایی «مضحک» است.
3- رویه کهنه پنتاگون
مایکل اسمیت این اقدام را با دستکاری آمار تلفات در دوران جنگ ویتنام مقایسه کرده و میگوید دولت ترامپ به دلیل حساسیت نسبت به افزایش شمار کشتهها، تلاش میکند چنین القا کند که تلفات جنگ کمتر از واقعیت است. او تصریح میکند نظامیانی که جان خود را از دست دادهاند، تنها به دلیل تصمیم ترامپ برای آغاز این جنگ کشته شدهاند.
4- کهنهسربازان: مسئله اصلی، پاسخگویی دولت است
تریستزا اوردکس، کهنهسرباز تفنگداران دریایی آمریکا، میگوید موضوع فقط تغییر اعداد نیست، بلکه حذف کشتهشدگان از فهرست رسمی تلفات جنگ، پاسخگویی دولت را زیر سؤال میبرد. او با اشاره به یکی از نظامیان 19 ساله کشتهشده، میگوید نادیده گرفتن فداکاری این نیروها، به معنای پاک کردن آنها از حافظه عمومی است.
5- تلاش برای القای دو جنگ با ایران
به نوشته گاردین، توماس مَسی، نماینده جمهوریخواه گفته دولت ترامپ با تفکیک آمار تلفات، وانمود میکند دو جنگ جداگانه با ایران رخ داده است تا از محدودیتهای قانونی ادامه جنگ بدون مجوز کنگره عبور کند. او تأکید کرده که ادامه عملیات نظامی بیش از 90 روز بدون مجوز کنگره، نقض قانون است.
6- عدم شفافیت در هزینههای جنگ
کریستن گیلیبرند، سناتور دموکرات، تأکید کرده است که مردم آمریکا حق دارند از هزینه واقعی انسانی جنگ ایران مطلع باشند و دولت موظف است درباره تلفات نظامیان، شفافیت و پاسخگویی کامل داشته باشد.
جمعبندی
گزارش گاردین نشان میدهد که نحوه ثبت تلفات جنگ ایران به یک بحران سیاسی در واشنگتن تبدیل شده است؛ بحرانی که منتقدان آن را نشانه تلاش دولت ترامپ برای پنهان کردن ابعاد واقعی هزینههای انسانی جنگ و کاهش فشار افکار عمومی میدانند.
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