تأمین امنیت زائران اربعین و صیانت از اموال آنان در دستور کار پلیس

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ فرمانده قرارگاه مبارزه با سرقت فراجا با تأکید بر آمادگی کامل پلیس برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی، گفت: اجرای اقدامات پیشگیرانه، سلب تحرک سارقان و کشف سریع جرائم با هدف تأمین امنیت زائران و حفاظت از اموال آنان به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار دارد.

سردار محمد علی نوری‌ نژاد در حاشیه بازدید از پایانه مرزی مهران و روند اجرای طرح‌های مقابله با سرقت در ایام اربعین حسینی، اظهار کرد: خدمت بی‌منت به مردم و زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) از مهم‌ترین مأموریت‌های فراجاست و کارکنان انتظامی از سرباز تا سردار با تمام توان در این عرصه حضور دارند.

وی با بیان اینکه اربعین حسینی فرصت ارزشمندی برای خدمت صادقانه به زائران است، افزود: علاوه بر تسهیل تردد و ارائه خدمات انتظامی، یکی از مأموریت‌های اصلی پلیس، ایجاد محیطی امن برای زائران است تا آنان با آرامش و اطمینان خاطر در مسیرهای منتهی به مرزها تردد کرده و سفر معنوی خود را بدون دغدغه سپری کنند.

فرمانده قرارگاه مبارزه با سرقت فراجا با اشاره به اینکه پیشگیری از سرقت و صیانت از اموال زائران از مهم‌ترین مؤلفه‌های امنیت اربعین است، تصریح کرد: بازدیدهای میدانی با هدف ارزیابی نحوه اجرای تمهیدات ابلاغی در حوزه مقابله با سرقت انجام می‌شود تا روند اجرای اقدامات پیشگیرانه، سلب تحرک مجرمان و سارقان و همچنین کشف سریع و به موقع جرائم مورد بررسی قرار گیرد.

سردار نوری‌نژاد خاطرنشان کرد: گزارش‌های ارائه شده نشان می‌دهد برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این حوزه با جدیت و دقت در حال اجراست و امیدواریم با تلاش شبانه روزی کارکنان انتظامی، آسودگی خاطر زائران عزیز بیش از پیش فراهم شود.

وی در پایان تأکید کرد: فراجا با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های عملیاتی و انتظامی، خدمت‌رسانی شایسته به زائران اربعین و تأمین امنیت آنان را وظیفه‌ای الهی و افتخاری بزرگ می‌داند و امیدوار است این خدمات مورد رضایت خداوند متعال و حضرت اباعبدالله الحسین (ع) قرار گیرد.

...........................

پایان پیام/ 167