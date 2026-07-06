به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ بعد از شهادت رهبر انقلاب، مباحث علمی مختلفی پیرامون این واقعه در محافل حوزوی و دانشگاهی مطرح شده و هر یک از دریچه تخصص خود به اتفاقات و الزامات آن میپردازند.
سلسله مباحثی با عنوان الهیات راهبردی آغاز شد که یکی از جلسات با عنوان «الهیاتخونخواهی» برگزار گردید و مباحثی ازجمله: ابعاد ظلم شهادت رهبری، ولیّالدم حقیقی خون امام و اجرای حکم قصاص قاتل ایشان؛ در این جلسه مطرح گردید.
در این راستا، حجتالاسلاموالمسلمین «خسروپناه» رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی در سخنانی به شهادت رهبر انقلاب اشاره کرد و بیان داشت: این واقعه، فراتر از ظلم فردی و خانوادگیست، بلکه ما با ظلمی اجتماعی و تمدنی مواجه هستیم. به اعتقاد ما، شهادت امام مسلمین هم در ساحت حقاللّهی قرار دارد و هم در ساحت حقالنّاسی.
مجازات قاتل امام، قابل گذشت نیست
وی ادامه داد: وقتی بحث از ظلم اجتماعی و تمدنی پیش میآید؛ باید از منظر فقه نظام به این موضوع نگریست. این ظلم بهسادگی قابل چشمپوشی نیست و مجازات قاتل امام مسلمین، غیرقابل گذشت است.
رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی با ذکر این مهم که «دعا و استغاثه، راه پیروزی مومنین است»، ابراز داشت: شک نکنید که هفتاد درصد پیروزیهایی که نصیب ایران اسلامی شد، حاصل دعای مؤمنین و استغاثههاست. همواره نیاز و اضطرار به درگاه الهی مؤثر است.
حجتالاسلام خسروپناه افزود: حاصل ایمان قوی و استوار رزمندگان است که هر لحظه امکان شهادت دارند ولی شجاعانه در موقعیت خطر میجنگند؛ لذا اگر این جذبه و ایمان وجود نداشت، شاهد این لحظات نبودیم.
خداوند؛ ولیّالدم امام مسلمین
وی با اشاره به این نکته که «ولیّالدم امام مسلمین، خداوند متعال است»، گفت: طبق ادله دینی، این امر به ولیّحقِ زنده واگذار شده و ایشان باید مسئله خونخواهی را دنبال کنند.
رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، بر خونخواهی امام مسلمین تاکید کرد و بیان داشت: شاید برخی گمان کنند که رهبر معظم انقلاب تنها در پی خونخواهی پدر خویش است، اما وقتی ایشان موضوع خونخواهی شهدای مظلوم میناب و لامرد را پیام خود مطرح میکنند و ما را به مطالبهگری دعوت مینمایند؛ پس به طریق اولی باید برای خون امام مسلمین نیز مطالبهگری کرد؛ چرا که امام مسلمین، ولیّ خداست.
حجتالاسلام خسروپناه در پایان اظهار کرد: قتل امام مسلمین طبق ادلهای که در جای خود بحث و اثبات شده، حکم قصاص دارد و خانواده نمیتواند از قاتل امام گذشت کند.
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