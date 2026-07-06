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زمان پایان مراسم تشییع رهبر شهید در تهران ساعت ۱۷ است

۱۵ تیر ۱۴۰۵ - ۱۵:۰۱
کد مطلب: 1836409
زمان پایان مراسم تشییع رهبر شهید در تهران ساعت ۱۷ است

رئیس ستاد وداع و تشییع پیکر امام شهید در تهران گفت: ساعت ۱۷، زمان پایان مراسم تشییع در تهران است.

   به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ  سردار حسن حسن‌زاده رئیس ستاد وداع و تشییع پیکر امام شهید در تهران گفت: مردم حضوری گسترده در آیین تشییع داشتند تا امام شهید را بدرقه کنند و صحنه‌ای تاریخی رقم زدند.

وی افزود: تمامی برنامه‌ریزی‌ها بر این مدار بوده تا رفاه حال عاشقان امام شهید رعایت شود.

رئیس ستاد وداع و تشییع پیکر امام شهید در تهران عنوان کرد:، چون قرار است تا اذان مغرب پیکر مطهر امام شهید را تا اذان مغرب به شهر مقدس قم برسانیم، برنامه‌ریزی کردیم مراسم تشییع در تهران نهایتاً تا ساعت ۱۷ به پایان برسد.
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