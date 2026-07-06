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ویدئو | آخرین وداع

۱۵ تیر ۱۴۰۵ - ۱۸:۴۸
کد مطلب: 1836576
ویدئو | آخرین وداع

خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: حال و هوای مردم در آخرین وداع با رهبر شهید در مصلی تهران

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