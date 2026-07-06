https://fa.abna24.com/xkCW9۱۵ تیر ۱۴۰۵ - ۱۸:۴۸ کد مطلب 1836576 چندرسانهای ریلز صفحه اصلی چندرسانهای ریلز ویدئو | آخرین وداع ۱۵ تیر ۱۴۰۵ - ۱۸:۴۸ کد مطلب: 1836576 خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا: حال و هوای مردم در آخرین وداع با رهبر شهید در مصلی تهران برچسبها مصلی تهران رهبر شهید امام خامنه ای مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب اخبار مرتبط فایننشال تایمز: ۱۰ کیلومتر خیابان، یکپارچه عزادار/ میلیونها ایرانی در بزرگترین تشییع تاریخ مدرن شرکت کردند شخصیت جامع و فراگیر امام شهید، ابعاد علمی، فکری، فرهنگی و سیاسی را در بر میگرفت ویدیو | نیروهای لشکر فاطمیون در مراسم بدرقه رهبر شهید وداع با رهبر شهید، تجلی مودت به اهلبیت(ع) و وفاداری به مسیر ولایت است زمان پایان مراسم تشییع رهبر شهید در تهران ساعت ۱۷ است
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