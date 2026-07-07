اعلام آمادگی عتبه علوی برای برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ عتبه علوی اعلام کرد که تمامی آمادگیهای لازم برای برگزاری مراسم تشییع پیکر آیتالله سید علی خامنهای رهبر شهید ایران را با همکاری نهادهای مسئول به پایان رسانده است.
بر اساس این بیانیه، این آمادگیها در چارچوب یک طرح جامع خدماتی و لجستیکی انجام شده که هدف آن ارائه خدمات مناسب به جمعیت شرکتکننده و برگزاری منظم مراسم تشییع است.
حیدر العیساوی عضو هیئت امنای عتبه علوی، در گفتوگو با مرکز خبری عتبه علوی اظهار داشت که همه بخشهای مرتبط، برنامهریزیهای لازم را برای پشتیبانی امنیتی، لجستیکی، خدماتی و رسانهای انجام دادهاند و طرحی جامع برای استقبال از زائران و مدیریت مراسم تدوین و اجرا شده است.
وی افزود که پیش از آغاز اجرای این طرح، نشستهای هماهنگی متعددی با هیئتهای رسمی برگزار و بازدیدهای میدانی برای تعیین مسیرهای ویژه مراسم انجام شده است. به گفته العیساوی، تمامی ظرفیتهای انسانی، فنی و خدماتی عتبه علوی برای تسهیل حرکت شرکتکنندگان و برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم بسیج شده تا این آیین مطابق با تجربه این آستان در مدیریت مناسبتهای بزرگ مذهبی برگزار شود.
در همین حال، عدنان العربی مدیر روابط عمومی کمیته مرکزی اطلاعرسانی مراسم تشییع، از تلاشهای انجامشده از سوی بخشهای مختلف قدردانی کرد و گفت امکانات گستردهای برای برگزاری این مراسم فراهم شده است.
وی همچنین تأکید کرد که مراسم تشییع با شکوهی ویژه برگزار خواهد شد و از پوشش رسانهای گسترده و متناسب با اهمیت این مناسبت برخوردار خواهد بود.
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