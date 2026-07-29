تظاهرات ضدصهیونیستی مقابل کاخ سفید همزمان با سفر نتانیاهو به واشنگتن + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ده‌ها نفر از حامیان فلسطین و اعضای یک گروه یهودی ضدصهیونیست با تجمع مقابل کاخ سفید، ضمن محکوم کردن سفر نتانیاهو به واشنگتن، با سر دادن شعارهایی در حمایت از مردم غزه، خواستار پایان جنگ و برقراری صلح شدند.

تجمع اعتراضی روز سه‌شنبه در خیابان پنسیلوانیا، مشرف به محوطه کاخ سفید، برگزار شد؛ جایی که نتانیاهو پیش از دیدار با رئیس‌جمهور آمریکا در اقامتگاه «بلر هاوس» مستقر شده بود. در میان معترضان، شماری از اعضای گروه‌های یهودی ضدصهیونیست نیز حضور داشتند و با حمل پلاکاردهایی در حمایت از صلح و پایان جنگ در نوار غزه، مخالفت خود را با سفر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و ادامه سیاست‌های جنگ‌طلبانه این رژیم اعلام کردند.

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