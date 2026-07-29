اسکان زائران اربعین حسینی در حرم بانوی کرامت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مسئول واحد رفاه زائر حرم مطهر حضرت معصومه(س) در گفت‌وگویی خبری با اشاره به آغاز خدمت‌رسانی اداره رفاه زائر حرم بانوی کرامت در ایام اربعین حسینی، اظهار داشت: با توجه به حضور زائران اربعینی در مسیر رفت و برگشت در شهر مقدس قم، مسئله اسکان از اهمیت ویژه ای برخوردار است که طبق سنوات گذشته زائر سرای کوثر با ظرفیت ۴۰۰ نفر در صحن حضرت جواد الائمه علیه السلام بهخواهران وب رادران خدمت رسانی خواهد داشت.

غلامرضا قربان رعیت خاطرنشان کرد: باتوجه به حضور زائران اتباع از کشورهای همسایه نیز در صحن حضرت جواد الائمه چادرهای اسکان با ظرفیت ۶۰۰ نفر زائر(۳۰۰ آقا و ۳۰۰ بانو) در نظر گرفته شده است و آماده خدمت رسانی هستند.

مسئول واحد رفاه زائر حرم مطهر تأکید کرد: شبستان حضرت نجمه خاتون سلام الله علیها نیزجهت اسکان شبانه زائران خواهر و شبستان حضرت زینب سلام الله علیها برای اسکان شبانه برادران آماده شده است.

نانوایی فاطمی نیز از ۱۰ صفر تا آخر ماه صفر روزانه حدود ۱۵ هزار نان رایگان فاطمی پخت و میان زائران و مواکب و چایخانه ها توزیع خواهد کرد.

وی در پایان گفت: خدمات لباسشویی زائران اربعین نیز در ایام اربعین در شبستان حضرت نجمه خاتون سلام الله علیها فعال خواهد بود.

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