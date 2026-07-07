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ویدیو | خداحافظ ای داغ بر دل نشسته

۱۶ تیر ۱۴۰۵ - ۲۰:۳۸
کد مطلب: 1836965
ویدیو | خداحافظ ای داغ بر دل نشسته

خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: گزارش خبرنگار انگلیسی زبان ابنا از وداع مردم قم با رهبر شهیدشان

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