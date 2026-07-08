به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین علیرضا پناهیان در سخنرانی مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب، که در حرم بانوی کرامت برگزار شد، با تأکید بر نقش بی بدیل محبت اهل بیت(ع) در تاریخ ایران اسلامی اظهار داشت: آنچه ملت ما را در طول تاریخ به این جایگاه والا رسانده و آنچه امام زمان(عج) را در حکومت جهانی خود توانمند خواهد کرد، نه علم است و نه حتی عمل به تنهایی، بلکه نیروی محبت، عاطفه و دلبستگی به خاندان پاک پیامبر(ص) است. این محبت، هم مایه حیات ماست و هم سرچشمه قدرت بی نهایت‌مان.

وی افزود: باید قدردان این نعمت بزرگ باشیم و آن را هرچه بیشتر تقویت کنیم، چراکه در شرایط حساس کنونی، به ویژه در آیین تشییع پرشکوه پیکر رهبر شهید، بهترین فرصت برای زنده نگه داشتن این سرمایه عظیم فراهم شده است.

پناهیان با اشاره به جایگاه علم و آگاهی تصریح کرد: بدون شک معرفت و دانایی ضروری اند و راه را نشان می دهند، اما تاریخ گواه است که بسیاری آگاه بودند، ولی این آگاهی نتوانست آنها را نجات دهد؛ نمونه های فراوانی در صدر اسلام وجود دارد که دانایی به تنهایی کارساز نبود.

وی در ادامه عمل را نیز عامل مهمی برای سعادت برشمرد، اما خاطرنشان کرد: عمل هرچند ارزشمند است، ولی گاه با محدودیت‌هایی روبه‌رو می‌شود؛ ممکن است ابزار و امکانات کافی نداشته باشیم، یا دل‌هایی باشند که توان عمل ندارند. از این رو باید به اصل کلیدی تر یعنی محبت روی آوریم؛ چراکه محبت نه تنها عمل را پدید می‌آورد، بلکه در شرایط ناتوانی نیز محدودیت‌ها را می شکند، کائنات را در اختیار انسان میگذارد و نصرت الهی را به دنبال دارد.

سخنران حرم بانوی کرامت تأکید کرد: این محبت، سلاحی است که دشمن نه می تواند به آن آسیب بزند و نه نمونه اش را بسازد. این ویژگی منحصربه‌فرد شیعیان اهل بیت(ع) است و آنان را از بردگی در برابر زورگویان جهان رهایی بخشیده، در حالی که برخی حکومت‌های ظاهراً مسلمان در دام استکبار افتاده‌اند.

وی با بیان اینکه این عشق و ارادت از هر فناوری و جنگ‌افزاری پیشرفته‌تر است، افزود: اگر محبت باشد، حتی نبود آگاهی هم جبران می‌شود؛ زیرا عشق به اهل بیت(ع) زمینه‌ساز نزول حکمت الهی بر دل انسان است.

پناهیان در ادامه به حضور حماسی مردم در تشییع پیکر رهبر شهید اشاره کرد و گفت: همین جمعیت عاشق، که با اشک و آه در سوگ رهبر خود می‌گریند، مقدمه‌ساز حکومت مهدوی هستند. همین محبت بود که ۱۴۰۰ سال اسلام را زنده نگه داشت و امروز از زرادخانه‌های موشکی و دارایی‌های مادی ما مؤثرتر است و در میدان نبرد نیز به ما قدرت می‌بخشد.

وی یادآور شد: رهبر شهید ما ۳۷ سال با عشق و صبوری این ملت را هدایت کرد و حقیقت دین را به مردم نشان داد. او معرفت نسبت به امام زمان(عج) را افزایش داد و روح معنوی را در جامعه جاری ساخت. امروز می‌بینیم که مردم با وجود همه سختی‌ها، چگونه عاشقانه در فراق او سوگواری می‌کنند.

پناهیان با اشاره به دو سویه بودن محبت، یعنی دوستی با اولیای خدا و دشمنی با دشمنان او، تأکید کرد: دشمنان خدا، به ویژه ترامپ و نتانیاهو، بدانند که اگرچه رهبر عزیزمان را به شهادت رساندند، اما ما دشمنان امام شهید خود را هرگز نمی‌بخشیم و خون‌خواهی او وظیفه‌ای الهی است.

وی در پایان گفت: مردم امروز با پرچم‌های سرخ انتقام به خیابان‌ها آمده‌اند؛ این حرکت از دل محبت سرچشمه گرفته است. فریاد انتقام ما از هر موشکی مؤثرتر است، نشانه‌ای بر صداقت در عشق و تضمینی برای امنیت پایدار است. از این شعار عدول نخواهیم کرد. رهبر شهید، نظام را از همه فتنه‌ها عبور داد، امتی بصیر و شجاع پرورش داد، اما کار اصلی او دلبری از این ملت بود؛ و سرانجام با شهادت خود و خانواده‌اش، این محبت را به اوج رساند.

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