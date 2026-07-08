تبیین جبهه حق و باطل از منظر آیات ابتدایی سوره مبارکه محمد(ص)

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام محمدصادق کفیل در «مراسم شرح آیاتی از قرآن کریم» قبل از نماز ظهر و عصر یکشنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۵ در حرم بانوی کرامت با اشاره به آیات اول سوره مبارکه محمد(ص) اظهار داشت: سوره مبارکه چهل و هفتم به نام مبارک حضرت محمد(ص) است و اساسش بحث جهاد با دشمن، ترسیم جبهه حق و باطل و بیان آثار هر یک است. خداوند در این سوره به صورت شفاف این مسائل را بیان فرموده است.
وی با استناد به آیه اول سوره محمد تصریح کرد: جبهه باطل، کسانی هستند که نه تنها خودشان کفر میورزند، بلکه با تبلیغات، فعالیتهای نظامی و فرهنگی خود، مانع رسیدن پیام حق به دیگران میشوند. خداوند میفرماید اینها به نتیجه نمیرسند و اعمالشان تباه میشود.
سخنران حرم مطهر با اشاره به آیه ۲ سوره محمد افزود: در نقطه مقابل، کسانی که ایمان آوردند، عمل صالح انجام دادند و پیرو وحی الهی شدند، خداوند نه تنها گناهانشان را میپوشاند، بلکه کار و بارشان را اصلاح میکند.
وی در ادامه به آیه سوم اشاره کرد و گفت: این به خاطر آن است که کسانی که کفر ورزیدند، از باطل پیروی کردند و کسانی که ایمان آوردند، از حقی که از طرف پروردگارشان است پیروی نمودند. خداوند اینگونه برای مردم مثلها را بیان میکند که هر کس باید انتخاب کند؛ یا در جبهه باطل است یا در جبهه حق.
کفیل با استناد به آیه چهارم سوره محمد، تصریح کرد: خداوند در این آیه به مؤمنان فرمان میدهد که با دشمن قاطعانه بجنگند و آنان را نابود کنند. اما در مرحلهای که دشمن به ذلت و خواری افتاد و جنگ بار سنگین خود را بر زمین نهاد، میتوانید اسیر بگیرید و یا منت بگذارید و آزاد کنید و یا فدیه بگیرید.
وی تأکید کرد: خداوند میفرماید که اگر میخواست خودش با یک اشاره دشمنان را نابود میکرد، اما دنیا دار امتحان است و خداوند میخواهد شما را امتحان کند. اگر کسی در این مسیر حرکت کند و شهید شود، عملش تباه نمیشود و خداوند او را وارد بهشت میکند.
سخنران حرم مطهر در پایان با اشاره به رهبر شهید اظهار داشت: روح رهبر شهید ما از مصادیق این آیات است که در راه خدا تا آخرین نفس پیش رفت و هیچگاه عقبنشینی نکرد.
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