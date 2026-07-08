به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم بزرگداشت و سوگواری در تجلیل از امام شهید سید علی خامنهای در مرکز فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تانزانیا برگزار شد؛ مراسمی که با حضور سوگواران و ارادتمندان ایشان، برای گرامیداشت زندگی، مجاهدتها و خدمات این رهبر بزرگ در مسیر خدمت به اسلام، امت اسلامی و آرمانهای مقاومت برگزار گردید.
این مراسم با حضور جمعی از مردم، شخصیتهای دینی، اندیشمندان، مؤمنان و اقشار مختلف برگزار شد؛ حاضران در این آیین ضمن ابراز اندوه و تأثر عمیق خود، با حضورشان به مقام امام شهید سید علی خامنهای ادای احترام کردند.
شرکتکنندگان در این مراسم، احساسات خود را از فقدان این رهبر بزرگ بیان کرده و تأکید کردند که میراث علمی، دینی و اجتماعی ایشان، همچنان به عنوان یادگاری ارزشمند برای نسلهای آینده باقی خواهد ماند. فضای این مراسم آکنده از دعا و یادآوری خاطرات و بیان ابعاد مختلف زندگی و خدمات امام شهید خامنهای بود.
گفتنی است، نمایشگاهی به همت مؤسسه «خدمات اسلامی جوانان» از ۱۱ تا ۱۴ تیرماه در شهر دارالسلام برپا شد و با استقبال گسترده علاقهمندان همراه بود. در آیین پایانی این رویداد، آقای محمدجواد همتپناه، سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران در تانزانیا، و آقای محسن معارفی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تانزانیا، به عنوان مهمانان ویژه از بخشهای مختلف نمایشگاه بازدید و ضمن تشکر از عوامل نمایشگاه، محتوای هنری و روایت تأثیرگذار نمایشگاه را ستودند.
...................
پایان پیام/
نظر شما