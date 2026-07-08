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خطیب برجسته هندی:

ملت ایران با الهام از فرهنگ کربلا، نماد شجاعت و استقامت در برابر سلطه‌گران شده است

۱۷ تیر ۱۴۰۵ - ۱۴:۵۰
کد مطلب: 1837334
ملت ایران با الهام از فرهنگ کربلا، نماد شجاعت و استقامت در برابر سلطه‌گران شده است

حجت‌الاسلام سید ضیغم رضوی، خطیب برجسته هندی، در مجلس عزاداری امام حسین(ع) در شهر مبارکپور هند، با تأکید بر اینکه ملت غیور ایران با الهام از فرهنگ کربلا به نماد شجاعت، استقامت و ایستادگی در برابر قدرت‌های سلطه‌گر تبدیل شده است، گفت: عزاداری حسینی مدرسه بیداری، وحدت و تربیت انسان‌های آزاده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام سید ضیغم رضوی، خطیب برجسته هندی، در مجلس عزاداری امام حسین(ع) در شهر مبارکپور هند، طی سخنانی به تبیین ابعاد معرفتی و اجتماعی فرهنگ عاشورا پرداخت و تأکید کرد که مکتب امام حسین(ع) همچنان الهام‌بخش روحیه ایثار، مقاومت، ظلم‌ستیزی و بیداری در میان ملت‌هاست.

وی در آغاز سخنان خود با اشاره به آیه شریفه «لَا یَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ» اظهار داشت: قرآن کریم حقیقتی ژرف و الهی است که فهم حقیقی آن تنها برای انسان‌هایی ممکن است که از پاکی دل و طهارت معنوی برخوردار باشند. به گفته وی، مقصود از «لمس» در این آیه، صرف تماس ظاهری با قرآن نیست، بلکه درک حقیقت و معارف عمیق آن است.

این کارشناس دینی در ادامه به حدیث مشهور پیامبر اکرم(ص) اشاره کرد که در منابع معتبر اسلامی از جمله جامع ترمذی و مستدرک حاکم نقل شده است: «همانا برای شهادت حسین بن علی(ع)، حرارت و سوزی در دل‌های مؤمنان وجود دارد که هرگز سرد نخواهد شد.» وی در تبیین این روایت گفت: منظور پیامبر اکرم(ص) از «دل‌های مؤمنان»، قلب‌هایی است که با ایمان به خدا، نبوت و محبت اهل‌بیت(ع) زنده شده‌اند. این حرارت، حقیقتی روحانی و معنوی است که انسان را به سوی عدالت، حق‌طلبی، ایثار و دفاع از مظلوم سوق می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: مؤمنان واقعی کسانی هستند که فداکاری و ایثار در راه حق را هرگز فراموش نمی‌کنند و یاد شهیدان الهی را زنده نگه می‌دارند. مجالس عزای امام حسین(ع) نقش مهمی در تقویت روحیه ایمان، ظلم‌ستیزی، استقامت، جهاد و دفاع از حق در میان مسلمانان ایفا می‌کند. فرهنگ عاشورا به انسان می‌آموزد که در برابر ظلم و ستم سکوت نکند و همواره در کنار حق و عدالت بایستد.

حجت‌الاسلام سید ضیغم رضوی با اشاره به تأثیر فرهنگ عاشورا بر ملت ایران اظهار داشت: اگر امروز بخواهیم جلوه‌ای روشن از فرهنگ ایثار، مقاومت و روحیه شهادت‌طلبی را مشاهده کنیم، باید به ملت غیور ایران بنگریم؛ ملتی که با الهام از مکتب عاشورا و درس‌های کربلا، به نماد شجاعت، استقامت و اقتدار تبدیل شده است و توانسته در عرصه‌های مختلف سیاسی، علمی، رسانه‌ای، اجتماعی و فناوری، در برابر قدرت‌های سلطه‌گر ایستادگی کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مخالفت با عزاداری امام حسین(ع) همواره از سوی کسانی صورت می‌گیرد که دل‌هایشان از حقیقت، محبت اهل‌بیت(ع) و روح ایمان فاصله گرفته است؛ در حالی که عزای حسینی، مدرسه بیداری، وحدت، آگاهی و تربیت انسان‌های آزاده و حق‌طلب به شمار می‌رود و همچنان مسیر هدایت و مقاومت را به ملت‌ها نشان می‌دهد.

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