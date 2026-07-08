به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام سید ضیغم رضوی، خطیب برجسته هندی، در مجلس عزاداری امام حسین(ع) در شهر مبارکپور هند، طی سخنانی به تبیین ابعاد معرفتی و اجتماعی فرهنگ عاشورا پرداخت و تأکید کرد که مکتب امام حسین(ع) همچنان الهامبخش روحیه ایثار، مقاومت، ظلمستیزی و بیداری در میان ملتهاست.
وی در آغاز سخنان خود با اشاره به آیه شریفه «لَا یَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ» اظهار داشت: قرآن کریم حقیقتی ژرف و الهی است که فهم حقیقی آن تنها برای انسانهایی ممکن است که از پاکی دل و طهارت معنوی برخوردار باشند. به گفته وی، مقصود از «لمس» در این آیه، صرف تماس ظاهری با قرآن نیست، بلکه درک حقیقت و معارف عمیق آن است.
این کارشناس دینی در ادامه به حدیث مشهور پیامبر اکرم(ص) اشاره کرد که در منابع معتبر اسلامی از جمله جامع ترمذی و مستدرک حاکم نقل شده است: «همانا برای شهادت حسین بن علی(ع)، حرارت و سوزی در دلهای مؤمنان وجود دارد که هرگز سرد نخواهد شد.» وی در تبیین این روایت گفت: منظور پیامبر اکرم(ص) از «دلهای مؤمنان»، قلبهایی است که با ایمان به خدا، نبوت و محبت اهلبیت(ع) زنده شدهاند. این حرارت، حقیقتی روحانی و معنوی است که انسان را به سوی عدالت، حقطلبی، ایثار و دفاع از مظلوم سوق میدهد.
وی خاطرنشان کرد: مؤمنان واقعی کسانی هستند که فداکاری و ایثار در راه حق را هرگز فراموش نمیکنند و یاد شهیدان الهی را زنده نگه میدارند. مجالس عزای امام حسین(ع) نقش مهمی در تقویت روحیه ایمان، ظلمستیزی، استقامت، جهاد و دفاع از حق در میان مسلمانان ایفا میکند. فرهنگ عاشورا به انسان میآموزد که در برابر ظلم و ستم سکوت نکند و همواره در کنار حق و عدالت بایستد.
حجتالاسلام سید ضیغم رضوی با اشاره به تأثیر فرهنگ عاشورا بر ملت ایران اظهار داشت: اگر امروز بخواهیم جلوهای روشن از فرهنگ ایثار، مقاومت و روحیه شهادتطلبی را مشاهده کنیم، باید به ملت غیور ایران بنگریم؛ ملتی که با الهام از مکتب عاشورا و درسهای کربلا، به نماد شجاعت، استقامت و اقتدار تبدیل شده است و توانسته در عرصههای مختلف سیاسی، علمی، رسانهای، اجتماعی و فناوری، در برابر قدرتهای سلطهگر ایستادگی کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مخالفت با عزاداری امام حسین(ع) همواره از سوی کسانی صورت میگیرد که دلهایشان از حقیقت، محبت اهلبیت(ع) و روح ایمان فاصله گرفته است؛ در حالی که عزای حسینی، مدرسه بیداری، وحدت، آگاهی و تربیت انسانهای آزاده و حقطلب به شمار میرود و همچنان مسیر هدایت و مقاومت را به ملتها نشان میدهد.
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