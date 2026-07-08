به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مجمع منابع جنبش اسلامی نیجریه تحت رهبری شیخ ابراهیم زکزاکی، شهادت آیتالله سید علی خامنهای، رهبر فقید جمهوری اسلامی ایران را خسارتی بزرگ برای امت مسلمان جهان دانست و تأکید کرد که زندگی ایشان سرشار از ایمان، خدمت، عدالت و رهبری همراه با استقامت بود.
پروفسور عبدالله دنلادی، رئیس مجمع منابع جنبش اسلامی نیجریه، این مطلب را در نشست خبری که روز دوشنبه، ۱۵ تیر در ابوجا برگزار شد، بیان کرد. وی ضمن تسلیت این ضایعه، اظهار داشت که این پیام تسلیت پیش از برگزاری مراسم تدفین آیتالله سید علی خامنهای که قرار است در ۱۸ تیر و پس از پایان برنامههای بزرگداشت در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق برگزار شود، ارائه شده است.
پروفسور دنلادی اظهار داشت که شهادت علما و رهبران بزرگی که بر اصول و آرمانهای خود پایبند هستند، تنها موجب ایجاد خلأ در عرصه رهبری نمیشود، بلکه خلأ بزرگی در زمینه اخلاق و دانش در جامعه بر جای میگذارد. وی گفت: آیتالله سید علی خامنهای تمام زندگی خود را وقف خدمت به اسلام، تلاش برای تحقق عدالت و دفاع از عزت و استقلال ملت ایران کرد.
وی افزود: «بیش از سی سال، سید علی خامنهای جمهوری اسلامی ایران را در شرایط دشوار سیاسی، اقتصادی و نظامی رهبری کرد. با وجود تحریمها، تهدیدها و فشارهای خارجی، ایشان همچنان بر باورها و آرمانهای خود ایستاد و از آنچه حق ملت خود و ملتهای تحت ظلم میدانست، دفاع کرد.»
رئیس این مجمع همچنین تأکید کرد که شجاعت، اراده و پایداری سید خامنهای در مسیر حق باعث شد که احترام و جایگاه او فراتر از مرزهای ایران گسترش یابد.
وی با اشاره به نقش تاریخ در ثبت نام رهبران گفت: تاریخ، رهبران را تنها به دلیل مقامهایی که داشتهاند به یاد نمیآورد، بلکه به دلیل آرمانهایی که برای آن ایستادگی کردهاند، آنان را ماندگار میکند. او افزود که ملتهای مختلف، سید علی خامنهای را به عنوان نماد مقاومت، مخالفت با سلطهگری و باور به توانایی اسلام در هدایت جوامع برای مقابله با چالشهای جهان معاصر به یاد خواهند داشت.
پروفسور دنلادی با اشاره به آیه ۱۸۵ سوره آل عمران، به مسلمانان یادآور شد که: «هر نفسی چشنده مرگ است.» وی گفت مرگ سرنوشتی قطعی برای همه انسانهاست و آنچه انسان را متمایز میکند، مرگ او نیست، بلکه ارزشهایی است که بر اساس آنها زندگی کرده و آثار نیکی است که از خود به جای گذاشته است.
دنلادی در ادامه، تسلیت خود را به رهبری و ملت جمهوری اسلامی ایران، خانواده آن مرحوم، شیخ ابراهیم زکزاکی رهبر جنبش اسلامی نیجریه، امت اسلامی جهان و همه کسانی که از زندگی و رهبری سید خامنهای الهام گرفتهاند، ابراز کرد. وی از خداوند متعال خواست خدمات دینی سید خامنهای را بپذیرد، بالاترین درجات بهشت را نصیبش فرماید و به همه عزاداران و سوگواران این مصیبت، صبر و استقامت عطا کند.
در پایان سخنان خود، پروفسور دنلادی با اشاره به آیه ۱۵۶ سوره بقره که میفرماید: «إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ»، دعا کرد که خداوند آثار خیر و میراث معنوی بر جای مانده از آن رهبر فقید را مایه هدایت و الگویی برای نسلهای آینده قرار دهد.
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