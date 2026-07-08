به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ کمیسر عالی سازمان ملل در جریان سفر به کابل، نسبت به تشدید تنشهای میان افغانستان و پاکستان هشدار داد و تأکید کرد که ادامه این وضعیت میتواند امنیت دو کشور و ثبات منطقه را با تهدیدهای جدی مواجه کند.
وی در گفتوگو با یک خبرگزاری با اشاره به ضرورت مدیریت دیپلماتیک بحران، خواستار فعالسازی چارچوبهای منطقهای از جمله سازوکار سهجانبه افغانستان، پاکستان و ایران، روند دوحه و ابتکارهای بینالمللی برای رسیدگی به بحران مهاجران افغان شد.
به گفته او، این سازوکارها میتوانند نقش مؤثری در کاهش تنشها و جلوگیری از سوءاستفاده گروههای افراطی از شرایط کنونی ایفا کنند.
او همچنین با اشاره به درگیریهای مرزی اخیر و تبادل آتش میان نیروهای دو طرف، هشدار داد که تداوم فضای ناامن میتواند زمینه را برای افزایش فعالیت گروههای افراطی، گسترش جرایم سازمانیافته و شکلگیری موج جدیدی از مهاجرت فراهم کند.
وی بر ضرورت همکاری کشورهای منطقه برای مدیریت بحران مهاجران افغان تأکید کرد و گفت ایجاد راهکارهای پایدار برای حمایت از بازگشتکنندگان، نیازمند مشارکت فعال دولتهای منطقه و نهادهای بینالمللی است.
به گفته کمیسر عالی سازمان ملل، افغانستان پس از دههها جنگ همچنان با بحرانهای متعددی روبهرو است و هرگونه تشدید تنشهای منطقهای، فشار بیشتری بر مردم و نهادهای امدادرسان وارد خواهد کرد.
بر اساس آمار سازمان ملل، از ابتدای سال ۲۰۲۳ تاکنون نزدیک به شش میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتهاند؛ روندی که ظرفیتهای خدماتی و زیرساختی این کشور را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت تعامل سازنده جامعه جهانی با افغانستان، هشدار داد که بیتوجهی به تحولات این کشور میتواند به افزایش افراطگرایی، قاچاق مواد مخدر و تشدید موجهای مهاجرت در منطقه منجر شود.
.............
پایان پیام/
نظر شما