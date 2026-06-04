بازگشت نزدیک به ۲۸۰۰ مهاجر افغان در یک روز؛ افزایش بازگشت از ایران و پاکستان

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ طالبان از بازگشت هزاران مهاجر افغان در یک روز گذشته از مرزهای مختلف کشور خبر داده‌اند؛ موضوعی که هم‌زمان با افزایش اخراج مهاجران از کشورهای همسایه، نگرانی‌ها درباره تشدید بحران انسانی در افغانستان را افزایش داده است.

حمدالله فطرت، معاون سخنگوی طالبان، روز چهارشنبه ۱۳ خرداد اعلام کرد که در یک روز گذشته ۲ هزار و ۷۹۷ تن در قالب ۵۱۷ خانواده از کشورهای همسایه وارد افغانستان شده‌اند.

به گفته او، از مجموع این افراد، حدود ۲ هزار و ۶۰۰ نفر تنها از طریق مرز تورخم وارد کشور شده‌اند و بقیه از گذرگاه‌های سپین‌بولدک، نیمروز و اسلام‌قلعه به افغانستان بازگشته‌اند.

انتشار این آمار در حالی صورت می‌گیرد که روند اخراج مهاجران افغان از ایران و پاکستان در ماه‌های اخیر سرعت بیشتری گرفته است.

سازمان ملل متحد پیش‌بینی کرده است که تنها در فاصله ماه آوریل تا دسامبر سال ۲۰۲۶ ممکن است حدود ۲.۷ میلیون شهروند افغانستان به کشور بازگردانده شوند.

تحلیلگران معتقدند تشدید اخراج‌ها نشان می‌دهد که برخی کشورهای همسایه از مسئله مهاجران افغان به عنوان اهرم فشار سیاسی و امنیتی در تعامل با حکومت طالبان استفاده می‌کنند؛ در حالی که حکومت کنونی افغانستان نیز تاکنون نتوانسته از طریق دیپلماسی مؤثر روند این اخراج‌ها را مهار کند.

بازگشت احتمالی میلیون‌ها نفر به کشوری که با بحران شدید اقتصادی، بیکاری گسترده و ضعف زیرساخت‌های رفاهی روبه‌رو است، می‌تواند فشار سنگینی بر منابع محدود کشور وارد کرده و خطر بروز بحران‌های انسانی و اجتماعی را افزایش دهد.

افغانستان در دهه‌های گذشته یکی از بزرگ‌ترین منابع مهاجرت در جهان بوده و میلیون‌ها شهروند این کشور در کشورهای مختلف به عنوان مهاجر یا پناهجو زندگی می‌کنند.

با تحولات سیاسی سال‌های اخیر و روی کار آمدن طالبان، موج مهاجرت ـ چه به صورت قانونی و چه غیرقانونی ـ بار دیگر افزایش یافته است.

کارشناسان می‌گویند ادامه این روند نشان‌دهنده سطح پایین احساس امنیت و اطمینان عمومی در میان بخشی از جامعه است؛ تا جایی که بسیاری از شهروندان حاضرند دشواری‌ها، تبعیض و زندگی سخت در کشورهای دیگر را تحمل کنند، اما آینده خود را در بیرون از افغانستان جست‌وجو کنند.

به باور تحلیلگران، تا زمانی که شرایط اقتصادی، امنیتی و اجتماعی در داخل کشور بهبود نیابد و چشم‌انداز روشنی برای زندگی و کار در افغانستان شکل نگیرد، روند مهاجرت همچنان یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های این کشور باقی خواهد ماند.

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