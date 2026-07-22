به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، در جمع خبرنگاران، به تشریح مواضع سازمان ملل درباره تشدید تنش‌های نظامی بین ایران و آمریکا پرداخت.

دوجاریک گفت: دبیرکل سازمان ملل همچنان عمیقا نگران تشدید و گسترش تنش‌های نظامی بین ایران و ایالات متحده در چند روز گذشته است.

وی افزود: دبیرکل به ویژه نگران حملات به زیرساخت‌های غیرنظامی در ایران، از جمله یک نیروگاه هسته‌ای در حال ساخت و یک کارخانه آب‌شیرین‌کن، و همچنین در سراسر منطقه است.

سخنگوی سازمان ملل تصریح کرد: دبیرکل سازمان ملل بار دیگر تاکید می‌کند که هیچ راه حل نظامی برای درگیری فعلی وجود ندارد و خواستار تشدید تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به یک توافق صلح‌آمیز و پایدار است.

دوجاریک افزود: زیرساخت‌های حیاتی که غیرنظامیان برای بقا به آنها متکی هستند، از جمله بیمارستان‌ها و منابع آب، باید مصون بمانند.

وی درباره نقش دبیرکل سازمان ملل درباره بازگشت طرفین به دیپلماسی گفت: ما نمی‌خواهیم شاهد بازگشت به یک درگیری تمام عیار باشیم. ما شاهد افزایش دوباره قیمت کالاها هستیم.

دوجاریک تصریح کرد که بر عهده دبیرکل و همه طرف‌هاست که هر کاری از دستشان برمی‌آید انجام دهند تا زمینه بازگشت به دیپلماسی فراهم شود.

سخنگوی سازمان ملل در پایان با اشاره به نقش میانجی‌گرانه پاکستان، گفت: ما همچنین از نقش میانجی‌گرانه‌ای که پاکستان بر عهده گرفته، با کمک دیگران در این زمینه، بسیار سپاسگزاریم.

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