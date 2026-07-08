به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ خالد الملا، رئیس جماعت علمای اهل سنت عراق، در پیامی به مناسبت تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، از حضور خود در این مراسم باشکوه سخن گفت.

رئیس جماعت علمای اهل سنت عراق در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: امروز با دل‌هایی مالامال از درد، سرشار از افتخار و سربلندی در مراسم باشکوه استقبال از پیکر مطهر امام شهید امت، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای شرکت کردیم.

وی افزود: استقبال‌کنندگان با اشک‌ها و احساسات صادقانه خود، اندوه عمیق و عشق خود را نسبت به امامی که زندگی خود را در راه دفاع از حق سپری کرد و عزت و آبروی صهیونیست‌ها و جنایتکاران را پایمال کرد، به نمایش گذاشتند.

رئیس جمعیت علمای اهل سنت عراق گفت: امام شهید با شهادت خود نیز فصل نوینی از فصول عزت و کرامتی که با جهاد و پایداری خود ترسیم کرده بود را رقم زد.

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