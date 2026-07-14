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مراسم «امامِ شهدا» در الهرمل لبنان برگزار شد/ شیخ زین‌الدین: امام خامنه‌ای، هدایت‌گر امت به سوی آزادی بود

۲۳ تیر ۱۴۰۵ - ۱۸:۳۵
کد مطلب: 1840265
مراسم «امامِ شهدا» در الهرمل لبنان برگزار شد/ شیخ زین‌الدین: امام خامنه‌ای، هدایت‌گر امت به سوی آزادی بود

حزب‌الله لبنان و جمعیت مراکز فرهنگی امام خمینی، مراسمی را با عنوان «امامِ شهدا» جهت بزرگداشت شهید رهبر جهانی، آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای (قده) و همراهان شهیدش در مجمع سیدالشهدا (علیه‌السلام) در شهرک القصر منطقه الهرمل برگزار کردند. شیخ حسین زین‌الدین در این مراسم با بررسی شخصیت راهبردی امام شهید، تأکید کرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، ایشان را در سنگر جهاد و در حالی که روزه‌دار و مشغول تلاوت قرآن بود، به شهادت رساند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حزب‌الله لبنان و جمعیت مراکز فرهنگی امام خمینی (قده)، مراسمی را با عنوان «امامِ شهدا» جهت بزرگداشت شهیدِ رهبرِ جهانی، آیت‌الله العظمی امام سید علی خامنه‌ای (قده) و همراهان شهیدش برگزار کردند.

این مراسم در «مجمع سیدالشهدا (علیه‌السلام)» واقع در شهرک القصر در منطقه الهرمل، با حضور علما، خانواده‌های معظم شهدا، جمعی از شخصیت‌های منطقه‌ای و اهالی منطقه برگزار شد.

در این مراسم، شیخ حسین زین‌الدین طی سخنانی، شخصیت راهبردی امام شهید سید علی خامنه‌ای را در سطوح مختلف، از جمله ساخت مقتدرانه جمهوری اسلامی ایران و هدایت امت به سوی آزادی، مورد بررسی قرار داد.

وی در بخشی از سخنان خود گفت: «به همین دلیل بود که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، او را در سنگر جهاد، در حالی که روزه‌دار و مشغول تلاوت قرآن بود، به شهادت رساند.»

در بخش دیگری از این مراسم، مستندی از سیره زندگی آن ولیّ شهید پخش شد و در پایان، مراسم مرثیه‌خوانی و سوگواری با نوای شیخ حسن البابا برگزار گردید.

مراسم «امامِ شهدا» در الهرمل لبنان برگزار شد/ شیخ زین‌الدین: امام خامنه‌ای، هدایت‌گر امت به سوی آزادی بود

مراسم «امامِ شهدا» در الهرمل لبنان برگزار شد/ شیخ زین‌الدین: امام خامنه‌ای، هدایت‌گر امت به سوی آزادی بود

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