به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حزب‌الله لبنان و جمعیت مراکز فرهنگی امام خمینی (قده)، مراسمی را با عنوان «امامِ شهدا» جهت بزرگداشت شهیدِ رهبرِ جهانی، آیت‌الله العظمی امام سید علی خامنه‌ای (قده) و همراهان شهیدش برگزار کردند.

این مراسم در «مجمع سیدالشهدا (علیه‌السلام)» واقع در شهرک القصر در منطقه الهرمل، با حضور علما، خانواده‌های معظم شهدا، جمعی از شخصیت‌های منطقه‌ای و اهالی منطقه برگزار شد.

در این مراسم، شیخ حسین زین‌الدین طی سخنانی، شخصیت راهبردی امام شهید سید علی خامنه‌ای را در سطوح مختلف، از جمله ساخت مقتدرانه جمهوری اسلامی ایران و هدایت امت به سوی آزادی، مورد بررسی قرار داد.

وی در بخشی از سخنان خود گفت: «به همین دلیل بود که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، او را در سنگر جهاد، در حالی که روزه‌دار و مشغول تلاوت قرآن بود، به شهادت رساند.»

در بخش دیگری از این مراسم، مستندی از سیره زندگی آن ولیّ شهید پخش شد و در پایان، مراسم مرثیه‌خوانی و سوگواری با نوای شیخ حسن البابا برگزار گردید.

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