به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ حمید جلاله، شیخ ارشد شیعیان تانزانیا، در خطبه‌های نماز جمعه روز گذشته در مسجد غدیر واقع در منطقه «کیگوگو پست» شهر دارالسلام، با موضوع «از تشییع باشکوه امام شهید آیت‌الله خامنه‌ای(ره) چه درس‌هایی می‌آموزیم؟» به تبیین ابعاد مختلف شخصیت و میراث آن رهبر شهید پرداخت.

وی در آغاز خطبه، آیه شریفه ﴿وَتَوَکَّلْ عَلَی الْحَیِّ الَّذِی لَا یَمُوتُ﴾ را تلاوت کرد و با اشاره به جایگاه والای رهبر شهید، اظهار داشت: امام شهید دارای دو جایگاه مهم بود که ایشان را به شخصیتی اثرگذار در جهان اسلام تبدیل کرده بود. از یک سو، رهبر جمهوری اسلامی ایران بود و از سوی دیگر، رهبری بخش عظیمی از مسلمانان جهان، به‌ویژه پیروان مکتب اهل‌بیت(ع)، را بر عهده داشت.

وی در بیان نخستین درس این حماسه گفت: توکل بر خداوند متعال بزرگ‌ترین درسی است که از زندگی و تشییع امام شهید می‌توان آموخت. ایشان هیچ‌گاه امید خود را به قدرت نظامی، ثروت یا حمایت قدرت‌های بزرگ جهان نبست، بلکه در همه مراحل زندگی و تصمیم‌گیری‌های خود تنها بر خداوند متعال توکل داشت. همین روحیه توکل، سبب شد که در برابر تهدیدها، تحریم‌ها و فشارهای گوناگون طی دهه‌های طولانی رهبری، استوار و ثابت‌قدم باقی بماند.

رهبر جماعت شیعیان تانزانیا در بیان دومین درس افزود: خدمت به مردم یکی دیگر از ویژگی‌های برجسته زندگی امام شهید بود. وی توضیح داد که آن رهبر شهید، همه ظرفیت‌های رهبری خود را در خدمت مردم ایران و امت اسلامی قرار داد و همواره مصالح مردم را بر منافع شخصی ترجیح می‌داد. حضور میلیون‌ها نفر در مراسم تشییع امام شهید، گواه روشنی بر این حقیقت است که خدمت خالصانه به مردم، محبت و احترام پایدار آنان را به همراه دارد.

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وی در ادامه، مدارا، تحمل و همزیستی همراه با وحدت را سومین درس این حماسه تاریخی دانست و اظهار داشت: اگرچه امام شهید از پیروان مکتب تشیع بود، اما هرگز بنای دشمنی با دیگر مسلمانان را نگذاشت، بلکه بر اساس آموزه‌های پیامبر اکرم(ص) که بر محبت، بردباری و احترام متقابل تأکید دارد، رفتار می‌کرد. حضور گسترده مسلمانان از مذاهب مختلف در مراسم تشییع ایشان نشان داد که اخلاق نیکو، احترام به دیگران و رفتار وحدت‌آفرین می‌تواند فراتر از مرزهای مذهبی، امت اسلامی را گرد هم آورد.

شیخ حمید جلاله همچنین تأکید کرد که تشییع باشکوه امام شهید، اهمیت وحدت ملی را به‌صورت عملی به نمایش گذاشت. با وجود تفاوت دیدگاه‌های سیاسی، فکری و اجتماعی در جامعه ایران، مردم همه اختلاف‌ها را کنار گذاشتند و برای تجلیل از رهبر خود یکپارچه و متحد شدند. این همبستگی نشان داد که در مسائل مربوط به سرنوشت کشور، وحدت و میهن‌دوستی باید بر اختلافات غلبه کند.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت صلح و ایستادگی در کنار ملت‌های مظلوم اظهار داشت: امام شهید از جمله رهبرانی بود که در دوران هجوم گروه‌های تروریستی، دوشادوش ملت عراق ایستاد و از آنان حمایت کرد. حضور میلیونی مردم عراق در مراسم تشییع پیکر مطهر امام شهید، جلوه‌ای از قدردانی و وفاداری آنان نسبت به حمایت‌های صادقانه و نقش تأثیرگذار ایشان در کنار ملت عراق در روزهای دشوار بود.

شیخ ارشد شیعیان تانزانیا در پایان خطبه‌های خود، از همه خبرنگاران و اصحاب رسانه‌ای که برای پوشش مراسم تشییع امام شهید به جمهوری اسلامی ایران سفر کردند، قدردانی و تشکر کرد و اظهار داشت: تلاش‌های رسانه‌ای آنان، زمینه آگاهی صحیح مسلمانان و افکار عمومی از ابعاد این رویداد بزرگ تاریخی را فراهم ساخت و از آنان خواست با حفظ روحیه تعهد، امانت‌داری، تخصص و حقیقت‌جویی، همچنان رسالت خطیر اطلاع‌رسانی به جامعه را با شایستگی ادامه دهند.

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