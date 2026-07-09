دیدار علما و بزرگان نجف اشرف با فرزند ارشد رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ هم‌زمان با تشییع میلیونی پیکر رهبر شهید ایران در عراق و شهر نجف اشرف، جمعی از علما و روحانیون، بیوت مراجع عظام و دوستداران رهبر شهید ایران برای عرض تسلیت به فرزند ارشد رهبر شهید ایران در دفتر نمایندگی ایشان در نجف اشرف‌ حضور یافتند.

در این دیدارها آیت‌الله سیّد محمدرضا سیستانی و سیّد محمدباقر سیستانی، فرزندان حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی، مرجع عالیقدر جهان تشیع با آیت‌الله سیّد مصطفی حسینی خامنه‌ای دیدار کردند.

همچنین نمایندگانی از بیت آیت‌الله یعقوبی، آیت‌الله العظمی شیخ بشیر نجفی، آیت‌الله خرسان، مرحوم آیت‌الله العظمی فیاض، آیت‌الله سیّد صدرالدین قپانچی، آیت‌الله الغریفی و سید حیدر الحکیم فرزند شهید آیت الله سید محمد باقر الحکیم و دیگر اساتید و جمعی از علمای حوزه علمیه نجف اشرف ضمن دیدار با فرزند ارشد رهبر شهید ایران، یاد ایشان را گرامی داشتند.

این حضور و عرض تسلیت، امتداد حضور میلیونی صبح امروز مردم عراق در خیابان‌های نجف اشرف است که بیان‌گر عزّت مسلمانان جهان و نشان دهنده عمق روابط دو ملّت ایران و عراق، به‌ویژه ارتباط علما و فرهیختگان دو حوزه قم و نجف اشرف است.

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