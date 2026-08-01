به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با تشدید بحران کمآبی در کابل، شماری از ساکنان پایتخت از کمبود شدید آب آشامیدنی شکایت دارند.
آنان میگویند برای تأمین آب مورد نیاز خود ناچارند مبالغ زیادی بپردازند یا ساعتها در صفهای طولانی منتظر بمانند.
محمدعلی، یکی از ساکنان کابل، میگوید مردم در منطقه محل زندگی او برای دریافت یک بشکه آب از بالای تپهها میآیند و ساعتها انتظار میکشند.
او افزود: «در منطقهای که زندگی میکنیم، با کمبود شدید آب روبهرو هستیم. مردم برای یک بشکه آب ساعتها منتظر میمانند و آب کافی وجود ندارد.»
فیصل، یکی دیگر از ساکنان کابل، نیز گفت منابع آب در منطقه محل زندگی او خشک شده و خانوادهاش ناچار است هر روز یک تانکر آب خریداری کند.
شماری از شهروندان میگویند تنها خانوادههایی که توانایی مالی دارند میتوانند آب مورد نیازشان را از تانکرهای خصوصی تهیه کنند؛ اما خانوادههای کمدرآمد برای دسترسی به آب با مشکلات بیشتری مواجهاند.
علیمحمد، از ساکنان کابل، گفت: «کسانی که وضعیت اقتصادی بهتری دارند آب میخرند، اما افراد بیبضاعت ناچارند از دیگران آب بگیرند. برخی کمک میکنند و برخی میگویند اگر آب بدهند، برای خودشان باقی نمیماند.»
سازمان ملل متحد پیشتر بارها درباره تشدید بحران آب در کابل هشدار داده و کاهش سطح آبهای زیرزمینی، افزایش جمعیت و برداشت بیرویه از منابع آب را از عوامل اصلی این وضعیت دانسته است.
ساکنان کابل از نهادهای مسئول میخواهند برای تأمین آب آشامیدنی، مدیریت منابع زیرزمینی و ایجاد شبکههای پایدار آبرسانی اقدام فوری انجام دهند.
آنان هشدار میدهند که ادامه وضعیت کنونی، علاوه بر افزایش هزینههای زندگی، میتواند سلامت خانوادهها و دسترسی اقشار کمدرآمد به آب سالم را با خطر جدی مواجه کند.
.....................
پایان پیام/
نظر شما