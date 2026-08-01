شایستگی برای یاری امام زمان(عج) در گرو تبعیت از نائب ایشان در عصر غیبت است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مهدی ماندگاری در سخنرانی پس از نماز ظهر و عصر در موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) در عمود ۱۰۸۰، با تأکید بر جایگاه ولایت در منظومه اعتقادی اسلام، گفت: ایمان حقیقی در گرو تسلیم در برابر فرمان پیامبر اکرم(ص)، ائمه معصومین(ع) و در عصر غیبت، تبعیت از نایب امام زمان(عج) است.

وی با استناد به آیه ۶۵ سوره نساء اظهار کرد: خداوند در قرآن کریم می‌فرماید کسانی که در برابر حکم پیامبر(ص) تسلیم نباشند، ایمان ندارند. همچنین در آیات دیگر تأکید شده است که هر آنچه پیامبر(ص) امر کرده باید اطاعت شود و از هر آنچه نهی کرده باید پرهیز کرد.

ماندگاری با اشاره به انحراف برخی جریان‌ها در طول تاریخ اسلام افزود: عده‌ای پیامبر(ص) را پذیرفتند اما امیرالمؤمنین(ع) را نپذیرفتند، برخی نیز ولایت امام علی(ع) را قبول دارند اما در پذیرش دیگر ائمه(ع) دچار تردید شدند. امروز نیز افرادی هستند که به امام زمان(عج) اعتقاد دارند، اما از پذیرش نایب آن حضرت در دوران غیبت سر باز می‌زنند.

وی با اشاره به واقعه کربلا تصریح کرد: کسانی در یاری امام حسین(ع) موفق شدند که پیش از آن، حضرت مسلم بن عقیل(ع) را یاری کرده بودند. در عصر ظهور نیز کسانی شایسته یاری امام زمان(عج) خواهند بود که در دوران غیبت، از نایب آن حضرت حمایت و تبعیت کنند.

این سخنران مذهبی با انتقاد از برداشت‌های نادرست از مفهوم انتظار گفت: برخی معتقدند تنها باید منتظر ظهور امام زمان(عج) ماند و در زمان ظهور از ایشان حمایت کرد، اما در دوران غیبت مسئولیتی نسبت به نایب امام زمان(عج) بر عهده ندارند.

وی این نگاه را نادرست دانست و افزود: این تفکر شباهت زیادی به شعار خوارج در جنگ نهروان دارد که می‌گفتند «ما فقط با قرآن کار داریم»، اما در برابر قرآن ناطق، یعنی امیرالمؤمنین(ع)، ایستادند.

وی ادامه داد: امام زمان(عج) قرآن ناطق است و بر اساس آموزه‌های اهل‌بیت(ع)، هر کس ولایت آن حضرت را پذیرفته باشد، باید در عصر غیبت نیز از نایب ایشان تبعیت کند و بی‌توجهی به این اصل، به معنای ناقص ماندن مسیر دینداری است.

ماندگاری در پایان با اشاره به صبر و استقامت حضرت زینب(س) پس از واقعه عاشورا خاطرنشان کرد: حضرت زینب(س) پس از شهادت امام حسین(ع) دچار سرگردانی نشد، زیرا امام سجاد(ع) به عنوان ولیّ خدا و امام زمان خویش حضور داشت. هدف آفرینش، هدایت انسان‌هاست و همان‌گونه که در عصر پیامبران این هدایت از طریق آنان تحقق می‌یافت، در عصر غیبت نیز هدایت جامعه به واسطه نایب امام زمان(عج) استمرار دارد.چ

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