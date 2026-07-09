رئیس جمهور از حضور سران برخی کشورها در مراسم تشییع رهبر شهید قدردانی کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مسعود پزشکیان امروز پنجشنبه (۱۸ تیرماه) در پیام خود به شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، ضمن قدردانی از حضور وی و هیأت عالی‌رتبه پاکستانی در مراسم تشییع، تأکید کرد که همراهی و حمایت دولت و ملت پاکستان هرگز از یاد ملت ایران نخواهد رفت.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه ملت‌های ایران و پاکستان همواره در غم و شادی یکدیگر شریک بوده‌اند، ابراز امیدواری کرد روابط دو کشور بر پایه پیوندهای عمیق برادری بیش از پیش گسترش یابد و افزود که رهبر معظم شهید همواره به دولت و ملت شریف پاکستان علاقه‌مند بودند و مشترکات فرهنگی را سرمایه ارزشمند دو ملت می‌دانستند.

پزشکیان همچنین در پیامی به امامعلی رحمان، رئیس‌جمهور تاجیکستان، از حضور وی در مراسم وداع با رهبر معظم شهید و ابراز همدردی صمیمانه با ملت ایران قدردانی کرد و این اقدام را در حافظه تاریخی روابط دو کشور ماندگار دانست.

رئیس جمهور با اشاره به تأکیدات رهبر معظم شهید بر جایگاه ویژه کشورهای فارسی‌زبان و همسایگان در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، اشتراکات تاریخی، فرهنگی، زبانی و دینی ایران و تاجیکستان را سرمایه‌ای ارزشمند برای تعمیق هرچه بیشتر روابط برادرانه دو کشور توصیف کرد.

پزشکیان در پیام خود به میخائیل کاولاشویلی، رئیس‌جمهور گرجستان نیز از حضور وی و ابراز همدردی ملت و دولت گرجستان با ملت ایران قدردانی کرد و این همراهی را در حافظه تاریخی روابط سه‌هزار ساله دو ملت ماندگار خواند.

رئیس‌جمهور ابراز امیدواری کرد روابط تهران و تفلیس در پرتو احترام متقابل، همکاری‌های سازنده و الگوی اقتصاد مکمل منطقه‌گرا بیش از پیش توسعه یابد و یادآور شد که رهبر معظم شهید همواره بر تقویت روابط با همسایگان تأکید داشتند.

پزشکیان در پیام دیگری خطاب به نیکول پاشینیان نخست‌وزیر ارمنستان از حضور وی و هیأت عالی‌رتبه همراه و همچنین ابراز همدردی ملت و دولت ارمنستان با جمهوری اسلامی ایران صمیمانه قدردانی کرد و تصریح کرد که جمهوری اسلامی ایران این حسن نیت را از یاد نخواهد برد.

رئیس جمهور با اشاره به روابط تاریخی و دوستانه دو ملت، ابراز امیدواری کرد مناسبات ایران و ارمنستان که همواره بر پایه منافع مشترک، حسن همجواری و احترام متقابل استوار بوده، بیش از پیش توسعه یابد و خاطرنشان کرد که رهبر معظم شهید همواره بر تقویت روابط با جمهوری ارمنستان تأکید داشتند.

پزشکیان همچنین در پیامی به قربانقلی بردی‌محمداف، رهبر ملی ترکمنستان، از حضور و ابراز همدردی صمیمانه وی با ملت ایران قدردانی کرد و تأکید داشت که ملت ایران این همراهی را فراموش نخواهد کرد.

رئیس جمهور پزشکیان با یادآوری تأکید رهبر معظم شهید مبنی بر اینکه «روابط ایران و ترکمنستان فراتر از همسایگی، روابط خویشاوندی است»، بر استمرار توسعه روابط دوستانه و برادرانه میان دو کشور تأکید کرد.

...........

پایان پیام/ ۲۱۸