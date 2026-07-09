حماسه تشییع رهبر شهید، غرب را در شوک عمیقی فرو برد / امت اسلامی بیدار و زنده است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ علی دیلمی عضو ارشد انصارالله یمن، در سخنانی درباره حضور میلیونی مردم در مراسم وداع با رهبر شهید امت اسلامی اعلام کرد که این مراسم بزرگ با جمعیت گسترده و موج انسانی خود، باطل را از بین برد و پیام‌های مهمی را ارسال کرد که نشان‌دهنده ارتباط نزدیک امت اسلامی با رهبری خود، پایبندی به اسلام به عنوان قطب‌نما و تعهد به مسیر مقاومت، جهاد و پایداری است.

وی افزود: این حماسه بزرگ، غرب و به ویژه طرف آمریکایی را که پس از صرف مبالغ هنگفت در سال‌های اخیر برای ایجاد شکاف میان رهبری و مردم ایران دچار ناامیدی شده، در شوک عمیقی فرو برد.

این شخصیت یمنی تأکید کرد که همه جهان از جمله دشمنان مقاومت، به اعتراف خود، نظاره‌گر این حماسه بزرگ هستند که توسط مردم ایران و سپس مردم عراق و کل محور مقاومت نوشته شد و پیام مهمی را مخابره می‌کند؛ با این مضمون که امت اسلامی و مقاومت بیدار و زنده است، به دین و ارزش‌های خود افتخار می‌کند و بدون تزلزل به این مسیر ادامه خواهد داد.

علی الدیلمی خاطرنشان کرد: آمریکایی‌ها با دیدن این صحنه‌ها به شدت شوکه شده‌اند و دولت آمریکا با هیستریک و دیوانگی شدید خود، از خزانه‌داری این کشور خواست تحریم‌هایی که قرار بود به مدت ۶۰ روز لغو شوند را مجدداً علیه ایران اعمال کند؛ چیزی که نشان‌دهنده آشفتگی روانی عمیق آمریکایی‌هاست.

این عضو انصارالله به گزارش‌های رسانه‌های غربی درباره مراسم وداع با امام شهید امت پرداخت که در آن با ضعف و شکست صحبت می‌کردند؛ زیرا هرگز تصور نمی‌کردند در چنین موقعیتی قرار بگیرند.

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