به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نمایندگان چین و روسیه روز پنجشنبه در جریان بررسی سند پیشنهادی امارات درباره تحولات تنگه هرمز در یکصدوسیوهفتمین نشست شورای سازمان بینالمللی دریانوردی (IMO)، با رویکرد اتهامی و یکجانبه این سند علیه جمهوری اسلامی ایران مخالفت کردند و خواستار پایبندی آیمو به مأموریت فنی و غیرسیاسی این سازمان شدند.
نماینده چین در این نشست اعلام کرد که پکن نمیتواند از اقدام پیشنهادی در سند امارات حمایت کند، زیرا تمرکز شورای آیمو باید بر مأموریت اصلی این سازمان باقی بماند و برخی عناصر این سند، تصویری یکجانبه از وضعیت ارائه میدهد و همه ابعاد شرایط را بازتاب نمیدهد.
وی تصریح کرد: اولویت فوری باید تقویت ارتباط با کشورهای ذیربط، سازمان ملل متحد و نهادهای مرتبط آن با هدف کاهش تنش و بازگرداندن عبور ایمن و منظم از تنگه هرمز در سریعترین زمان ممکن باشد. نماینده چین همچنین هشدار داد که برخی اقدامات پیشنهادی در سند امارات، فراتر از مأموریت سازمان بینالمللی دریانوردی است و در حوزه موضوعاتی قرار میگیرد که باید در مجمع عمومی سازمان ملل متحد یا شورای امنیت بررسی شود.
نماینده روسیه نیز در سخنانی صریحتر، سند پیشنهادی امارات را عمیقاً یکجانبه و دارای سوگیری سیاسی توصیف کرد و گفت در این سند، تمام مسئولیت بحران در تنگه هرمز صرفاً بر عهده ایران گذاشته شده، اما ریشههای وضعیت کنونی بهطور کامل نادیده گرفته شده است.
وی افزود: در سالهای اخیر روندی نگرانکننده برای تحمیل مسائل کاملاً سیاسی و اتهامات یکجانبه به سازمان بینالمللی دریانوردی شکل گرفته است و استفاده از بستر آیمو به نفع یک گروه از کشورها و به زیان دیگران قابل قبول نیست.
نماینده روسیه تأکید کرد که تنها مسیر حلوفصل وضعیت کنونی، کاهش تنش، گفتوگو و مذاکره میان همه طرفهای درگیر است. او گفت که مسکو از ناوبری بدون مانع، ایمن و آزاد در تنگه هرمز حمایت میکند، اما امنیت باید از طریق راهحلهای متوازن و با در نظر گرفتن منافع همه طرفها تأمین شود، نه از مسیر بیانیههای یکجانبه و اتهامی.
ایران: سند امارات سیاسی و فاقد مبنای حقوقی است
پیشتر جمهوری اسلامی ایران نیز تمامی ادعاها، توصیفهای حقوقی، اتهامات سیاسی و نتیجهگیریهای پیشنهادی سند امارات را بهطور کامل و قاطع رد کرده بود. ایران در این سند، پیشنهاد امارات را مبتنی بر روایتی گزینشی و دارای انگیزه سیاسی دانست که مسئولیت را متوجه قربانی تجاوز میکند، علل اساسی بیثباتی کنونی را نادیده میگیرد و میکوشد شورای آیمو را تحت پوشش ایمنی دریایی به ابزاری برای اعمال فشار سیاسی علیه جمهوری اسلامی ایران تبدیل کند.
تهران در پاسخ رسمی خود تأکید کرده است که تنگه هرمز با رعایت هماهنگیهای ایمنی و امنیتی همچنان برای کشتیرانی باز است و تهران خدمات نظارت بر ترافیک، جستوجو و نجات و واکنش اضطراری را حفظ کرده است. در سند ایران تصریح شده است که تدابیر اعمالشده در داخل و اطراف تنگه هرمز ماهیتی نظارتی، مقرراتی و احتیاطی دارد و در واکنش به شرایط استثنایی امنیتی ناشی از تجاوز و سوءاستفاده از این آبراه برای اهداف خصمانه اتخاذ شده است.
ایران در این سند هشدار داده است که جدا کردن پیامدهای ادعایی از علت اصلی آن، جای قربانی و متجاوز را تغییر میدهد و اعتبار فنی و بیطرفی سازمان بینالمللی دریانوردی را مخدوش میکند. تهران همچنین تأکید کرده است که شورای آیمو نه یک نهاد قضایی دارای صلاحیت برای تعیین مسئولیت بینالمللی کشورهاست و نه مجمعی برای طرح و پیگیری اختلافات سیاسی میان اعضا.
گفتنی است، کشورهای دیگر حاضر در نشست امروز، اگرچه مانند چین و روسیه بهطور صریح سند ضدایرانی امارات را رد نکردند، اما محور سخنان خود را بر ضرورت کاهش تنش، پیگیری مسیر دیپلماتیک و بازگشت کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز به وضعیت امن و منظم قرار دادند که با تلاش برخی طرفها برای تبدیل شورای آیمو به صحنه اتهامزنی یکجانبه علیه جمهوری اسلامی ایران فاصله داشت.
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