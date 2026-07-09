سخنگوی ارتش پاکستان: ۴۲ نیروی امنیتی پاکستان در حملات چهار روزه کشته شدند

به گزاترش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ احمد شریف چودری، سخنگوی ارتش پاکستان، روز چهارشنبه (۱۷ تیر) در نشست خبری اعلام کرد که در پی سه حمله عمده شبه‌نظامیان در ایالت بلوچستان طی چهار روز گذشته، ۴۲ نیروی امنیتی شامل ۲۷ پلیس، ۱۱ نظامی ارتش و ۴ غیرنظامی کشته شده‌اند.

این حملات شامل کمین ارتش آزادی‌بخش بلوچ (BLA) به کاروان نظامی نزدیک بلا-ویندر (۱۱ کشته نظامی)، حمله به پاسگاه پلیس در زیارت و درگیری در منطقه هنا اوراک کویته بوده است.

سخنگوی ارتش پاکستان این حملات را «تروریستی» خواند و ادعا کرد که حامیان و برنامه‌ریزان آن از خارج، به‌ویژه هند و خاک افغانستان، پشتیبانی می‌شوند؛ اتهامی که معمولاً از سوی اسلام‌آباد مطرح می‌گردد.

چودری با «رژیم نامشروع طالبان افغانستان» خواندن حاکمت این کشور، ادعا کرده است که خاک افغانستان به پناهگاه گروه‌های تروریستی تبدیل شده و خواستار اقدام علیه گروه‌های مسلح شد.

وی با تأکید بر این‌که پاکستان اجازه نخواهد داد از خاک افغانستان علیه این کشور استفاده شود، افزود نیروهای پاکستان در چند عملیات تلافی‌جویانه ۵۴ شبه‌نظامی تروریست را کشته‌اند.

این رویدادها نشان‌دهنده تشدید تنش‌ها در بلوچستان است، جایی که گروه‌های جدایی‌طلب بلوچ و تحریک طالبان پاکستان فعال هستند.

تاکنون هیچ گروهی مسئولیت کلی همه حملات را بر عهده نگرفته و طالبان افغانستان هم واکنشی به این اظهارات نداشته است.

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