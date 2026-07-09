سرلشکر عبداللهی: قاتلان قائدِ شهید را قصاص خواهیم کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سرلشکر خلبان علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا (ص) در پیامی نوشت: با عرض تسلیت و تعزیت به مناسبت شهادت پیشوای مسلمانان و آزادگان جهان، حضرت آیتاللهالعظمی امام خامنهای (قدسالله نفسه الزکیه)، به محضر حضرت بقیهالله الاعظم (روحی و ارواحنا فداه)، رهبر فرزانه انقلاب، حضرت آیتالله العظمی امام سید مجتبی حسینی خامنهای (مدظلهالعالی) و امت اسلامی؛ در روزهای گذشته، جهان شاهد خلق حماسهای کمنظیر و ماندگار در تاریخ بود.
در ادامه این پیام آمده است: آیین تشییع و بدرقه امامِ شهیدِ امت، به عنوان نماد و جلوهای از شکوه، بصیرت، ایمان، جهاد و مقاومت در حافظه بشریت به ثبت خواهد رسید.
در پیام فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا آمده است: اینجانب ضمن ادای احترام به مقام شامخ آن قائد شهیدِ عظیمالشأن، بر خود فرض میدانم مراتب سپاس و قدردانی عمیق خویش را از ملت بینظیر، شرافتمند و بزرگ ایران و مردم سلحشور، مسئولان و نیروهای مسلحِ کشور برادر و دوست، عراق، رزمندگان اسلام و تمامی مسلمانان و آزادگان جهان که با حضور بی نظیر و معنادار خود در آیینهای وداع و بدرقه سیدِ شهیدانِ انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت، حماسهای بزرگ آفریدند، ابراز نمایم.
سرلشکر عبداللهی در پیام خود آورده است: حضور بیسابقه امت اسلامی، فراتر از یک مراسم وداع، فریاد رسای حقطلبی و خط بطلانی بر نقشههای مستکبران عالم بود که حق و باطل را بهوضوح از یکدیگر متمایز ساخت. این خیزشِ انسانی، تجلیگاهِ پیوند عمیق میان اراده ملتهای بیدار با مسیر متعالی شهادت است.
در ادامه این پیام آمده است: دنیا و سردمداران کفر و استکبار جهانی، بهویژه آمریکای جنایتکار و رژیم خبیث صهیونیستی، مبادا حزنِ جاری در چشمان ملت و خروشِ برخاسته از این اندوه را به حساب ضعف بگذارند.
فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در پیام خود تاکید کرد: این سوگ و خشمِ مقدس، در مسیر خونخواهیِ قاتلان قائدِ شهید و رهبرِ مسلمانان و آزادگان جهان و شهدای مظلومِ جنگهای تحمیلی دوم و سوم، استمرار خواهد یافت و آنان را به سزای اعمالشان خواهد رساند.
سرلشکر عبداللهی در پیام خود آورده است: فرزندان برومند و دلاور ملت در نیروهای مسلح، با توکل و یاری خداوند متعال و همراهی ملتهای مسلمان و آزادیخواه، با اقدامی انقلابی، خواب را از چشمان دشمن خواهند ربود و عاملان این جنایات تروریستی را دیر یا زود قصاص خواهند کرد.
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