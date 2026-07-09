رونمایی از ترجمه روسی کتاب «پدر دلسوز» در کازان همزمان با مراسم تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، آیین رونمایی از ترجمه روسی کتاب «پدر دلسوز» روز ۱۷ تیر ۱۴۰۵ در کازان برگزار شد. این مراسم به همت سرکنسولگری ایران، انتشارات نخل سبز و کتابخانه ملی تاتارستان انجام شد و با حضور دیپلمات‌ها، دانشگاهیان، ایران‌شناسان و فعالان فرهنگی همراه بود.

این کتاب که شامل بیش از ۲۰۰ روایت از زندگی و سیره اخلاقی و مدیریتی شهید والامقام است، در ۴۵۰ صفحه منتشر شده و پیش‌تر در نمایشگاه کتاب مسکو نیز رونمایی شده بود.

سرکنسول ایران در کازان، این اثر را فراتر از یک کتاب، یادآور زندگی شخصیتی خواند که عمر خود را وقف عزت و استقلال ایران کرد.

در حاشیه مراسم، بیش از ۴۰ عنوان کتاب روسی دیگر از انتشارات نخل سبز در موضوعات خانواده، روان‌شناسی و فرهنگ به نمایش درآمد و دو کتاب جدید «جنگ ۱۲ روزه» و «تاریخ مستطاب آمریکا» نیز معرفی شدند.

شرکت‌کنندگان با گرامیداشت یاد رهبر شهید، بر گسترش همکاری‌های فرهنگی و ترجمه آثار ایرانی برای تقویت شناخت متقابل میان ملت‌های ایران و روسیه تأکید کردند.

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