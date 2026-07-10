پزشکیان: رهبر شهید همیشه بر فضای برادری بین ایران و عراق تاکید داشتند

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور در پیامی از دولت و ملت جمهوری عراق در پی برگزاری تشییع باشکوه رهبر شهید امت اسلامی در این کشور قدردانی کرد.

رئیس‌جمهور در این پیام نوشت: از برادران عزیزم جناب آقای نزار آمیدی و جناب علی زیدی، رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر کشور دوست و برادر جمهوری عراق، مسئولان این کشور و به ویژه ملت بزرگ و با تمدن عراق، مراجع و علمای این کشور که میزبان پیکر رهبر شهید ایران بودند؛ صمیمانه تشکر می‌کنم.

وی تصریح کرد: آنچه در مراسم تشییع صورت گرفت؛ نشانه کرامت اسلامی و کرامت عربی شما بود. سرچشمه این رفتار کریمانه عشق به امیرالمومنین و سیدالشهدا است. رهبر شهید همیشه بر فضای برادری بین آحاد ملت و دولت ایران و عراق تاکید داشتند.

پزشکیان در پایان تاکید کرد: مردم ایران حمایت‌ها و صحنه‌ها و لحظات این تشییع با شکوه را فراموش نخواهند کرد. امیدوارم با تکیه بر پیوندهای عمیق برادری، فرهنگی و دینی، روابط دو کشور بیش از پیش گسترش و تعمیق یابد.



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