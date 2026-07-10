نبیه بری: سوریه در موضوع حزب الله دخالتی ندارد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه الاخبار گزارش داد که همزمان با تلاش محافل لبنانی برای روشن کردن حقیقت گفت‌وگوهای انجام شده میان دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا و احمد الشرع رئیس دوره انتقالی سوریه درباره لبنان و اظهارت ترامپ در خصوص تعهدات الشرع درباره کمک برای مقابله با حزب الله، نبیه بری رئیس پارلمان لبنان تاکید کرد که سوریه در این موضوع دخالتی ندارد.

بری به الاخبار گفت: در دیدار هفته گذشته وی با اسعد الشیبانی وزیر خارجه سوریه تمامی مسائل به وضوح کامل مطرح شده است.

وی تاکید کرد: در نهایت باید به آنچه که درباره لبنان در یادداشت تفاهم ایران و امریکا ذکر شده است، مراجعه کنیم.

در همین راستا برخی محافل و منابع نزدیک به عین التینه، اظهارات ترامپ درباره کمک سوریه در خصوص حزب الله را فشار سیاسی بر ما و بر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دانستند و تاکید کردند که رابطه بری و رئیس جمهور لبنان همچنان به شدت سرد است و تلاش یزید بن فرحان فرستاده عربستان تاکنون تنها به ارتباط محدود میان آندره رحال، مشاور جوزف عون و علی حسن خلیل، نماینده پارلمان لبنان منجر شده و هیچگونه پیشرفتی در پرونده‌های مورد اختلاف حاصل نشده است.



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