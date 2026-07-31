پیام آیت الله فقیهی به جبهه مقاومت عراق

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله محسن فقیهی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پیامی به مناسبت شهادت جمعی از مجاهدان حشد شعبی عراق توسط دشمنان جنایتکار، ضمن عرض تسلیت و تبریک، شهادت‌ مجاهدان راه حق را سبب تسریع پیروزی جبهه مقاومت و خواری و ذلت ابدی دشمنان خونخوار دانست.

متن پیام آیت الله فقیهی بشرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

﴿مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَی نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا﴾

برادران عزیز و قهرمانان الحشد الشعبی عراقِ سربلند و باشکوه

با قلبی مالامال از اندوه و در عین حال، افتخار، خبر شهادت گروهی از مجاهدانِ پاک‌نهاد شما را دریافت کردم؛ عزیزانی که خداوند آنان را برای پیوستن به کاروان جاودان شهدا برگزید. این شهادت در پی تعرض وحشیانه دست‌های ستمگر و وحشیانه‌ای رخ داد که در حق هیچ مؤمنی، حرمت و پیمانی قائل نیستند.

اینجانب ضمن ابراز عمیق‌ترین مراتب تسلیت در این مصیبت بزرگ، صمیمانه‌ترین تبریکات خود را بابت نیل این مجاهدان بزرگ به نشان بلندمرتبه الهی تقدیم می‌کنم؛ چرا که شهادت، اوج کمال یک مجاهد و مقصد نهایی عارفان است. از خداوند متعال مسئلت دارم که ارواح پاک این شهدای عزیز را در پناه رحمت واسعه خویش قرار دهد، ایشان را به عالی‌ترین درجات بهشت مشرف سازد و در زمره‌ی سیدالشهدا اباعبدالله الحسین (علیه‌السلام) و یارانِ ایشان (علیهم‌السلام) محشور گرداند.

همچنین از درگاه پروردگار متعال متضرعانه مسئلت دارم تا به مجروحان و آسیب‌دیدگان، شفای عاجل عنایت فرماید، بر دل‌های بازماندگانِ شهدا، صبر و آرامش نازل نماید و شما را در میدان‌های حق، به استواری و پایداری بیشتری توفیق دهد.

خون پاک این شهدای عزیز — به اذن خداوند — سبب پیروزی حتمی و شعله‌ای خواهد بود که جبهه‌ی مقاومت را بیش از پیش در درخشش، عزت و ایستادگی می‌افروزد؛ در حالی که برای سرنوشت این دشمنان متکبر که دشمنِ بشریت و حیات‌اند، جز خواری، ذلت و شکست قریب‌الوقوع در ازای جنایاتشان، فرجام دیگری متصور نیست.

خداوند گام‌های شما را استوار گرداند، شما را به نصرتی از جانب خویش یاری دهد و ذخیره‌ای برای اسلام و مسلمانان قرار دهد؛ وإنا لله وإنا إلیه راجعون.

محسن فقیهی

صفرالخیر ۱۴۴۸ هـ. ق

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