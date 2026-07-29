شیخ قیس الخزعلی: حمله آمریکا و عربستان به الحشد الشعبی نقض آشکار حاکمیت عراق است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ قیس الخزعلی، دبیرکل جنبش عصائب اهل الحق عراق، حمله آمریکا و عربستان به مقرهای الحشد الشعبی را به‌شدت محکوم کرد و نسبت به پیامدهای خطرناک آن هشدار داد.

وی در پیامی با تسلیت شهادت شماری از نیروهای الحشد الشعبی، برای مجروحان این حمله آرزوی شفای عاجل کرد و گفت هدف قرار دادن یک نیروی رسمی امنیتی عراق در داخل خاک این کشور، نقض آشکار حاکمیت ملی و اقدامی در جهت پیچیده‌تر شدن اوضاع امنیتی و سیاسی عراق است.

الخزعلی تأکید کرد اقدام کشورهایی که خود را «دوست» یا «برادر» عراق معرفی می‌کنند، در حمله به نیروهای امنیتی این کشور، آن هم بر پایه ادعاهایی که هنوز صحت آنها اثبات نشده و بدون فراهم شدن فرصت برای دولت عراق جهت بررسی و اقدام قانونی، بی‌اعتنایی به حاکمیت و کرامت ملی عراق به شمار می‌رود.

دبیرکل عصائب اهل الحق با هشدار نسبت به تبعات این حمله، از جریان‌های سیاسی، گروه‌های اجتماعی و همه اقشار مردم عراق خواست برای دفاع از حاکمیت کشور و حمایت از تصمیمات دولت، موضعی واحد اتخاذ کرده و صفوف خود را در برابر این تجاوز منسجم کنند.

وی همچنین بر ضرورت تکمیل روند خروج نیروهای خارجی از عراق و تقویت توان دفاعی کشور از طریق خرید سامانه‌های پدافند هوایی تأکید کرد و گفت ملت عراق توان دفاع از سرزمین خود را دارد و متجاوزان در صورت تکرار چنین اقدامات، بهای سنگینی خواهند پرداخت.

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