الحشد الشعبی: حملات آمریکا و عربستان به مقرهای نیروهای مقاومت ۲۰ شهید و ۳۲ زخمی بر جای گذاشت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هیئت الحشد الشعبی عراق در دومین بیانیه خود درباره حملات امروز اعلام کرد که بر اساس آمار اولیه، حملات مشترک آمریکا و عربستان به مراکز این سازمان در چند استان عراق، تاکنون به شهادت دست‌کم ۲۰ نفر و زخمی شدن ۳۲ نفر دیگر منجر شده است.

این نهاد تأکید کرد که روند بررسی میدانی و جمع‌آوری اطلاعات همچنان ادامه دارد و آمار تلفات ممکن است افزایش یابد.

بر اساس این بیانیه، حملات یادشده مقرهای رسمی الحشد الشعبی در استان‌های بغداد، واسط، نینوا، بصره، کرکوک، کربلا و دیالی را هدف قرار داده و علاوه بر تلفات انسانی، خسارت‌های قابل توجهی به ساختمان‌ها، خودروها و تجهیزات نظامی این نیرو وارد کرده است.

الحشد الشعبی با اشاره به فعالیت کمیته‌های تخصصی برای ارزیابی خسارت‌ها و تکمیل گزارش‌های میدانی، اعلام کرد آمار منتشرشده موقت بوده و پس از پایان عملیات جست‌وجو و بررسی، اطلاعات تکمیلی در اختیار افکار عمومی قرار خواهد گرفت.

این نهاد همچنین وعده داد جزئیات بیشتر را در بیانیه‌های بعدی منتشر کند.

این سازمان پیش‌تر نیز با صدور بیانیه‌ای از حمله به شماری از مقرهای خود در مناطق مختلف عراق خبر داده و این اقدام را «تشدیدی خطرناک»، «نقض حاکمیت عراق» و «هدف قرار دادن نهادهای رسمی امنیتی» این کشور توصیف کرده بود.

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