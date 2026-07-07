به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه در پیامی، تشییع باشکوه پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی در عراق را نماد وحدت دو ملت ایران و عراق و عامل تقویت جبهه مقاومت در برابر فتنههای آمریکایی عنوان کرد.
متن کامل پیام سردار قاآنی به این شرح است:
مطالبه تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی و برنامهریزی گسترده برای این واقعه تاریخی توسط دولت و ملت عراق، عمق پیوند معنوی دو ملت بزرگ عراق و ایران را به همه جهانیان نشان میدهد.
حمایت مقام معظم رهبری شهید از مردم بزرگ عراق و به میدان آمدن مرجعیت عزیز باعث نبرد شهید سلیمانی در کنار جوانان فداکار عراق با داعش و آمریکای متجاوز شد تا اینکه ترامپ جنایتکار قهرمان دو ملت را به همراه فرمانده عالی مقام حشد الشعبی ابومهدی المهندس به شهادت رساند.
تشییع بینظیر پیکر مطهر امام شهیدمان در عراق به مانند تشییع با عظمت شهیدان سلیمانی و ابومهدی، مشتهای در هم گره شده دو ملت دربرابر فتنههای آمریکایی را محکمتر و خط سرخ خونخواهی را پررنگتر خواهد ساخت.
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