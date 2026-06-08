دعوت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به حضور در صدمین موج تجمعات شبانه مردمی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیهای با تجلیل از حضور آگاهانه، مسئولانه و دشمنشکن ملت ایران در بزنگاههای سرنوشتساز، بر ضرورت حفظ و تقویت انسجام ملی تأکید کرد و از مردم بصیر و انقلابی کشور دعوت کرد با حضوری گسترده در یکصدمین موج خروش حماسی تجمعات شبانه، ضمن محکومیت قاطع جنایات رژیم صهیونیستی، برگ زرین دیگری بر دفتر مقاومت، وحدت ملی و اراده تاریخی ملت ایران بیفزایند.
متن بیانیه به شرح زیر است:
تجمعات شبانه بی نظیر و بی بدیل ملت صبار و شکور ایران به ایستگاه صدم رسید و یک رکورد تاریخی و تمدنی از بصیرت و معرفت ملت ایران را ثبت کرد. صدمین روز از حضوری که از نخستین لحظات آغازین جنگ تحمیلی سوم در متن میدانهای شهری و اجتماعی شکل گرفت و در امتداد ایام، بیوقفه و پیوسته استمرار یافت، اکنون به نقطهای رسیده است که در بستر زمان، به تجربهای انباشته از عشق به ولایت، مودت به کشور، پیوستاری از آگاهی و به صورتبندی نوینی از نسبت ملت با سرنوشت خویش در اعتلاء قدرت و ارتقا اقتدار ملی تبدیل شده است.
این حضور باشکوه و شگفت انگیز، در عمق خود، نوآفرینی و بازآفرینی سرمایهای عظیم است که بنیان آن بر اعتماد متقابل امام و امت، اتحاد مقدس، همدلی اجتماعی و فهم مشترک از ضرورت صیانت از کیان کشور و ایران استوار است و در امتداد خود، شبکهای از پیوندهای معنوی و معرفتی و هویتی و فرهنگی و اجتماعی را بازتولید کرده و بار دیگر نشان داده است که در منظومه فکری جمهوری اسلامی ایران، قدرت در امتداد حضور عاشقانه و آگاهانه مردم در صحنه، معنا و استحکام مییابد.
در همین چارچوب؛ نقض آتش بس، محاصره دریایی و استمرار تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه ملت لبنان در ضاحیه جنوبی بیروت و استفاده مکرر این رژیم از سلاحهای ممنوعه با اتکاء و حمایت آمریکا، بار دیگر ماهیت این رژیم را در نقض قواعد انسانی و حقوقی آشکار ساخت و در پی آن، پاسخهای بازدارنده ایران با عملیات نصر، نشانهای از استمرار منطق ایستادگی در برابر ظلم و تجاوز و پیوند عمیق با اراده ملتهای آزاده و روح مقاومت در منطقه دارد.
در امتداد همین منطق، آنچه در این یکصد روز در جغرافیای اجتماعی ایران رخ داده است، نوعی رستاخیز آگاهانه ملت در تحقق حقیقت بنیادین خود است. اعتقاد مردم به اینکه اقتدار، پیش از آنکه در سطح ابزارها و ساختارها فهم شود، در سطح ارادههای متصل و آگاه یک ملت شکل میگیرد. ارادهای که در لحظات حساس، به جای فاصله گرفتن از میدان، خود را در متن آن بازتعریف میکند. این تجربه ممتد و پیوسته، در نهایت، سیمای تازهای از نسبت مردم و سرنوشت ملی را آشکار ساخته است که در آن مردم،کنشگر اصلی در تولید ثبات، امنیت و اقتدارند و از همین رهگذر است که یکصد روز اخیر را باید تثبیت فهم مشترک ملت و حکومت از مسئولیت تاریخی ملت ایران و وظایف آتی حکومت دانست.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن ارجنهادن به این حضور آگاهانه و مسئولانه مردم در هنگامههای سرنوشتساز، از ملت شریف و شجاع ایران اسلامی صمیمانه قدردانی نموده و بر استمرار همبستگی و انسجام ملی در پرتو تبعیت از ولایت فقیه بهعنوان پشتوانه بنیادین اقتدار ملی تأکید و از آحاد ملت بصیر ایران اسلامی دعوت مینماید تا همچنان با حضور آگاهانه و مسئولانه خویش، در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت از ساحات مقاومت، جلوهای دیگر از اراده تاریخی ملت ایران را به نمایش بگذارند.
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