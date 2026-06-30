به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در آستانه تشییع میلیونی امام شهید خامنه ای (قدس سره)، شیعیان عراقی برای تجلیل از مقام قائد شهید امت خود را برای استقبال باشکوه از پیکر مطهر مرجع عالیقدر شیعیان آماده می کنند.

اقشار مختلف جامعه عراقی اعم از شیعیان، عشایر، روحانیون و مداحان و چهره های برجسته عراقی و گروه های مقاومت عراق برای حضور در این تشییع با شکوه اعلام آمادگی کردند.

این مراسم باشکوه برای دوستان و دشمنان ملت عراق حاوی پیام های مهمی است. در همین راستا «محمد صادق الهاشمی» نویسنده عراقی یادداشتی نوشته است.

متن یادداشت به شرح ذیل است:

آزادگان عراق با همه توان، ظرفیت جمعیتی و عقیده استوار خود، برای مشارکت در مراسم تشییع و عرض تسلیت به امام شهید، امام خامنه‌ای (قدس سره)، و خاندان گرامی ایشان، حضور خواهند یافت. برجسته‌ترین معانی این تشییع در عراق عبارت است از:

۱.. شیعه عراق در طول تاریخ، همواره در یاری، جهاد و ثبت مواضع شرافتمندانه پیشگام بوده است. در این مقطع سرنوشت‌ساز از مرحله جهاد نیز، بی‌تردید در مشارکتی آگاهانه پیشگام خواهد بود. این، کمترین کاری است که می‌توانیم از سر وفاداری به دین و در اعتراض به جنایت بزرگ آمریکا علیه مراجع انجام دهیم؛ جنایتی آشکار علیه حوزه‌های علمیه و مراجع، که باید با فریاد بزرگ شیعیان در محکومیت آن پاسخ داده شود و ملت عراق نیز در قبال این فریاد صادقانه مسئولیت دارد.

۲.. تشییع گسترده از سوی شیعیان عراق، به معنای وفاداری به انقلاب اسلامی، به خط اهل‌بیت (علیهم‌السلام)، به مراجع بزرگ و به حوزه‌های علمیه است. همچنین، حضور گسترده در این تشییع، بیانگر آن است که شیعیان از آگاهی، بصیرت و آمادگی لازم برای دفاع از مذهب، مراجع، فرایند سیاسی خود و حقوق قانون اساسی خویش در برابر تجاوز برخوردارند. افزون بر این، مشارکت در این مراسم، به معنای حمایت از انقلاب اسلامی است؛ انقلابی که از مسلمانان به طور عام دفاع می‌کند و برای دین و ارزش‌ها، در برابر تجاوز کافران، پیکار می‌کند.

۳.. تشییع گسترده، به این معناست که امت تشیع، پیام خود را به آمریکا ارسال می‌کند؛ پیام محکومیت اقدامات آنان، رد روحیه استکباری آنان و محکوم کردن جنایتشان. مهم‌تر از همه، ملت عراق با این حضور، مخالفت خود را با اشغالگری اعلام می‌کند و خواستار حاکمیت ملی و استقلال می‌شود.

همچنین، ملت عراق در این تشییع، فرصت بزرگی خواهد یافت تا جنایت‌های بریتانیا و آمریکا علیه شیعیان عراق در طول قرن بیستم و سال‌های پس از آن، تا جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه قهرمانان حشد الشعبی و دیگر آزادگان از فرزندان این سرزمین را محکوم کند.

۴.. تشییع گسترده، به این معناست که شیعیان عراق، با آگاهی، حضوری گسترده و صادقانه، حضور خود را در نبرد سرنوشت ثبت می‌کنند و در برابر هرگونه تجاوز از سوی محیط بین‌المللی و منطقه‌ای، حضور، آگاهی و قدرت خود را به اثبات می‌رسانند.

۵.. تشییع گسترده، مرزهای جغرافیایی را از میان برمی‌دارد و امت تشیع را به یک امت و یک پرچم واحد تبدیل می‌کند؛ به‌ویژه آنکه دشمن در پی آن است که ما را پاره‌پاره و از هم متلاشی کند تا نابودی طایفه و قدرت ما برایش آسان شود، حال آنکه ما همگی در یک کشتی قرار داریم؛ کشتی عزت و دفاع از اسلام.

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