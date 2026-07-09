به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نشست بررسی و معرفی کتاب «خون دلی که لعل شد»، خاطرات رهبر شهید، حضرت آیتاللهالعظمی سید علی خامنهای (قدسالله نفسه الزکیه) از دوران زندان و تبعید در سالهای مبارزه با رژیم پهلوی، روز سهشنبه، ۱۷ تیرماه ۱۴۰۵ با حضور کارشناسان، مربیان و اعضای مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان در سالن اجتماعات این مجموعه در رشت برگزار شد.
این نشست با هدف واکاوی ابعاد فکری، علمی و مبارزاتی رهبر شهید و بررسی جایگاه این اثر در ادبیات خاطرهنگاری انقلاب اسلامی برگزار شد و طاهره مشایخ، نویسنده و فعال فرهنگی، بهعنوان سخنران اصلی، به تحلیل محتوایی، تاریخی و زبانشناختی کتاب پرداخت.
مشایخ با اشاره به اهمیت این اثر در شناخت شخصیت رهبر شهید اظهار کرد: کتاب «خون دلی که لعل شد» پلی برای عبور از «حجاب معاصرت» است؛ چرا که همعصر بودن با شخصیتهای بزرگ تاریخی، گاه مانعی برای شناخت دقیق ابعاد علمی، فکری و مبارزاتی آنان میشود و مطالعه این آثار میتواند نگاه عمیقتری نسبت به این شخصیتها ایجاد کند.
وی با اشاره به پیشینه انتشار این کتاب افزود: «خون دلی که لعل شد» در حقیقت ترجمه فارسی کتاب عربی «إنّ مع الصّبر نصراً» است که پیشتر در بیروت منتشر و از سوی سید حسن نصرالله معرفی شده بود. به گفته وی، نگارش این خاطرات به زبان عربی، بیانگر تسلط علمی رهبر شهید بر زبان قرآن، انس عمیق ایشان با معارف اسلامی و پیوند فرهنگی با جهان عرب و مراکز علمی کشورهای اسلامی است.
نویسنده کتاب «سلفی با میرزا» در ادامه با تحلیل عنوان این اثر، «خون دلی که لعل شد» را نمادی از تبدیل سختیها، رنجها و مرارتهای مسیر مبارزه به تعالی، رشد و کمال دانست و خاطرنشان کرد: روانی نثر، دقت در گزینش واژگان و انسجام محتوایی پانزده فصل کتاب، نشاندهنده دانش گسترده، مطالعات عمیق و توانمندی ادبی رهبر شهید است.
مشایخ با تأکید دوباره بر مفهوم «حجاب معاصرت» تصریح کرد: شناخت ابعاد شخصیتی رهبر شهید نیازمند مطالعه آثار، خاطرات و اسناد تاریخی است و تنها از رهگذر پژوهش و واکاوی علمی این آثار میتوان به درک دقیقتری از ویژگیهای علمی، فرهنگی، اجتماعی و مجاهدتهای ایشان دست یافت.
مطالعه آثار رهبر شهید؛ زمینهساز تربیت نسل آینده
در بخش دیگری از این نشست، سرپرست معاونت فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان ضمن تسلیت ایام سوگواری محرم و گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید، برگزاری این نشست را گامی ارزشمند در پیوند فعالیتهای فرهنگی کانون با ترویج فرهنگ کتابخوانی و معرفی شخصیتهای اثرگذار انقلاب اسلامی عنوان کرد.
وی با تأکید بر نقش کتاب در تربیت نسل آینده اظهار داشت: مطالعه و بررسی خاطرات و آثار رهبر شهید، فرصت مناسبی برای آشنایی کودکان و نوجوانان با ابعاد شخصیتی، علمی و مبارزاتی ایشان فراهم میکند و میتواند در تقویت هویت فرهنگی و انقلابی نسل آینده مؤثر باشد.
گفتنی است، پخش کلیپ معرفی کتاب «خون دلی که لعل شد» و اجرای نقاشی زنده از چهره رهبر شهید انقلاب اسلامی توسط سمانه خانجانی، کارشناس هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان، از دیگر بخشهای این نشست فرهنگی بود.
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