عراقچی: ایران تاکنون به تعداتش پایبند بوده است/ تنها راه، پایبندی متقابل است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بامداد روز شنبه در شبکه ایکس نوشت: ایران تا کنون به تعهداتش پایبند بوده اما تنها راه، پایبندی دو طرف به تعهداتشان ذیل یادداشت تفاهم اسلام آباد است.

سیدعباس عراقچی، در این پست که به زبان انگلیسی منتشر شده نوشت: ایران تاکنون به تعهدات خود پایبند بوده است؛ برخلاف آنچه از سوی به‌اصطلاح وزیر خزانه‌داری ایالات متحده شاهدیم که با نقض بند ۹ یادداشت تفاهم، تعهدات آمریکا را زیر پا می‌گذارد.

وی تاکید کرد: این نقض، در ادامه سایر موارد نقض تعهدات و اقدامات نادرست ایالات متحده صورت گرفته است.

در ادامه پست عراقچی آمده است: واقعیت روشن است: تنها راه پایبندی متقابل هر دو طرف به تعهداتشان است.

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