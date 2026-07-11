حملات آمریکا به جنوب ایران، نقض آشکار منشور ملل متحد است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ امیر سعید ایروانی، نماینده ایران در سازمان ملل متحد، در اظهاراتی در جمع خبرنگاران خارج از نشست شورای امنیت سازمان ملل هشدار داد که «اگر ایالات متحده به نقض تعهدات خود ذیل تفاهم‌نامه (اسلام‌آباد) ادامه دهد، ایران دیگر ملزم به اجرای تعهداتش در چارچوب این تفاهم‌نامه نخواهد بود».

طبق گزارش امروز الجزیره، ایروانی افزود: «تهران به اجرای این تفاهم‌نامه متعهد است، مشروط بر آنکه ایالات متحده هم به‌طور کامل و صادقانه به تعهدات خود عمل کند».

سفیر و نماینده ایران در سازمان ملل مستقر در نیویورک، همچنین حملات آمریکا به جزایر و شهرهای جنوبی ایران در روزهای ۷ و ۸ ژوئیه (شانزده و هفده تیر) را «نقض آشکار منشور ملل متحد» توصیف کرد.

وزیر امور خارجه ایران، عباس عراقچی، نیز دیشب در پیامی در ایکس به آمریکا یادآوری کرد که پایبندی به تعهدات دوطرفه خواهد بود. او در واکنش به اقدام جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا به وضع تحریم‌های جدید علیه ایران که نقض بند ۹ یادداشت تفاهم اسلام‌آباد است، این اظهارات را مطرح کرد.

گفتنی است، آمریکا علاوه بر تجاوزات نظامی که چند بند از جمله بند اول تفاهم‌نامه اسلام‌آباد را نقض می‌کند، چند روز پیش هم با لغو مجوز فروش نفت ایران، بند دهم این تفاهم‌نامه را به‌طور آشکار نقض کرد.

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