مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در مصر برگزار شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم بزرگداشت و ترحیم رهبر شهید جمهوری اسلامی ایران، حضرت آیتالله العظمی سید علی خامنهای با حضور گسترده شخصیتهای سیاسی، فرهنگی، دانشگاهی، علمای دینی و جمعی از سفرا و روسای هیئتهای دیپلماتیک کشورهای دوست، در قاهره برگزار شد.
در این مراسم، مجتبی فردوسیپور، رئیس دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در قاهره، طی سخنانی با اشاره به ابعاد شخصیتی و مکتبی شهید آیتالله خامنهای، ایشان را الگویی بینظیر از رهبری مبتنی بر ایمان، حکمت، شجاعت و وفای به عهد دانست و تأکید کرد: «رهبر شهید جمهوری اسلامی ایران، در تمام سالهای مسئولیت خود، حمایت از ملتهای مظلوم، دفاع از آرمان فلسطین، پشتیبانی از جریان مقاومت و ایستادگی در برابر سلطه و اشغالگری را نه یک انتخاب سیاسی، بلکه تکلیفی دینی، اخلاقی و انسانی میدانستند.»
وی شهادت آیتالله خامنهای را ضایعهای بزرگ دانست، اما آن را آغازگر فصلی نو در تاریخ منطقه توصیف کرد که با خون شهیدان، مقاومت را حیاتی دوباره بخشید.
فردوسیپور حضور دهها میلیونی مردم در تشییع پیکر رهبر شهید و مراسمهای گسترده در عراق و مشارکت بینالمللی را نشانه استمرار اندیشه مقاومت برشمرد و تأکید کرد که این حضور عظیم، تجلی وحدت ملی، تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب و بیعتی آگاهانه با رهبری جدید بود.
وی این مشارکت کمنظیر را پیامی روشن به جهانیان مبنی بر استواری ملت ایران بر اصول خود، علیرغم همه فشارها، ارزیابی کرد.
در پایان، فردوسیپور برای رهبر شهید علو درجات و برای ملتهای منطقه صلح و کرامت آرزو کرد و بر ضرورت گفتوگو و همبستگی تأکید کرد .
در بخشی از این مراسم میزگرد تخصصی با حضور آقایان دکتر احمد مصطفی، دکتر یسری ابوشادی، دکتر مونا حامد، دکتر شیخ عبدالحلیم العزمی دکتر امجد احمد تونس رایزن سفارت سیرالئون، دکتر حمدی بلاط، دکتر حسن المغازی، دکتر اشرف ابوعریف، دکتر رائد عبد الجلیل از نوار غزه از اندیشمندان و صاحبنظران مصری و غیر آن، با محوریت «اندیشه مقاومت و آینده منطقه، مقام زن و تعلیم و تربیت بویژه تقریب و وحدت اسلام در رویگرد امام شهید» برگزار شد.
در حاشیه این مراسم، دفتر یادبودی برای ثبت پیامها و احساسات شرکتکنندگان، همچنین نمایشگاه عکس از زندگانی و مبارزات رهبر شهید و مدرسه میناب، خطاطی و نقاشی در وصف رهبری شهید برپا شد که با استقبال پرشور شخصیتهای سیاسی، علمای دینی، دیپلماتهای خارجی، اندیشمندان و اصحاب رسانه مواجه شد و بسیاری از حاضران ساعتی را در این گالری سپری کردند و آن را «سند تصویری زندهای از مکتب مقاومت» خواندند.
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