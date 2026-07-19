به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «خالد بوجمعه» از مسئولان «شبکه تونسی مقابله با عادیسازی روابط» در گفتوگو با پایگاه خبری «العهد» اظهار داشت که نقش ملتها در مقابله با آنچه «پروژههای سلطهجویانه» خواند، صرفاً جنبه احساسی ندارد، بلکه اقدامی سیاسی و اثرگذار در معادلات منطقهای است. وی حضور مردم تونس در این تجمع را نشانه آگاهی ملی و عربی و مخالفت با سیاستهای سلطهطلبانه دانست و تأکید کرد که همبستگی با ملتهای منطقه، راهی برای مقابله با فشارها و حمایت از جریانهای مقاومت است.
بوجمعه همچنین این تجمع را حامل پیامهای سیاسی برای جامعه جهانی و بازیگران منطقهای توصیف کرد و مدعی شد که چنین حرکتهایی نشان میدهد افکار عمومی عربی همچنان از آرمان فلسطین و جریانهای مقاومت حمایت میکند. وی افزود استمرار اینگونه فعالیتهای مردمی میتواند به تقویت همگرایی میان جریانهای ضد اشغالگری و افزایش فشار بر حامیان رژیم صهیونیستی منجر شود و بر اهمیت همبستگی ملتهای منطقه در شرایط کنونی تأکید کرد.
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