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عراقچی: ایران تا کنون به تعهداتش پایبند بود

۲۰ تیر ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۱
کد مطلب: 1838473
عراقچی: ایران تا کنون به تعهداتش پایبند بود

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی نوشت: ایران تا کنون به تعهداتش پایبند بوده اما تنها راه، پایبندی دو طرف به تعهداتشان ذیل یادداشت تفاهم اسلام آباد است.

 به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه در این پست که به زبان انگلیسی منتشر شده نوشت: ایران تاکنون به تعهدات خود پایبند بوده است؛ برخلاف آنچه از سوی به‌اصطلاح وزیر خزانه‌داری ایالات متحده شاهدیم که با نقض بند ۹ یادداشت تفاهم، تعهدات آمریکا را زیر پا می‌گذارد.

وی تاکید کرد: این نقض، در ادامه سایر موارد نقض تعهدات و اقدامات نادرست ایالات متحده صورت گرفته است.

در ادامه پست عراقچی آمده است: واقعیت روشن است: تنها راه پایبندی متقابل هر دو طرف به تعهداتشان است.
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