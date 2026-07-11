عراقچی: ایران تا کنون به تعهداتش پایبند بود

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه در این پست که به زبان انگلیسی منتشر شده نوشت: ایران تاکنون به تعهدات خود پایبند بوده است؛ برخلاف آنچه از سوی به‌اصطلاح وزیر خزانه‌داری ایالات متحده شاهدیم که با نقض بند ۹ یادداشت تفاهم، تعهدات آمریکا را زیر پا می‌گذارد.

وی تاکید کرد: این نقض، در ادامه سایر موارد نقض تعهدات و اقدامات نادرست ایالات متحده صورت گرفته است.

در ادامه پست عراقچی آمده است: واقعیت روشن است: تنها راه پایبندی متقابل هر دو طرف به تعهداتشان است.

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