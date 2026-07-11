مردم عراق شایسته استقبال، تشییع و وداع با رهبر شهید ایران بودند

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ عبدالعزیز المحمداوی رئیس ستاد کل الحشد الشعبی عراق تاکید کرد که مردم عراق شایسته استقبال، تشییع پیکر و وداع با آیت الله خامنه‌ای، رهبر شهید ایران بودند.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، وی اشاره کرد که فرزندان وفادار و غیور عراق بار دیگر مواضع غرورآفرین را به جهان نشان دادند و فضایل مردانگی، شهامت، قهرمان بودن، حسن ضیافت و عرض تسلیت در آنها موج زد.

المحداوی افزود که مردم عراق شایسته استقبال، تشییع و وداع با سید زائر جد خود امیر المومنین (ع) و شهید میهمان جد خود سید الشهداء (ع) بود، گویی که می‌خواست بگوید: «یا ابن رسول الله وظیفه خود را انجام دادم.»

پیشتر کمیته ساماندهی مراسم تشییع پیکر رهبر شهید ایران از مشارکت بیش از ۱۰ میلیون نفر در تشییع پیکر شهید خامنه ای در عراق خبر داده بود.



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