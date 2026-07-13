به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت امور خارجه دولت صنعا در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن حملات آمریکا به ایران، اعلام کرد یمن در چارچوب «وحدت میدان‌ها» در کنار جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و هماهنگی میان دو طرف ادامه دارد. این بیانیه با تأکید بر حق ایران برای دفاع از خود، مدعی شد که ادامه این حملات به زیان مهاجمان و اقتصاد جهانی خواهد بود و اهداف مورد نظر آمریکا و رژیم صهیونیستی را محقق نخواهد کرد.

در همین راستا، عبدالعزیز ابوطالب، مدیر اجرایی مرکز مطالعات سیاسی و راهبردی یمن، در گفت‌وگو با «العهد» اظهار داشت ایران با تحولات اخیر، جایگاه خود را به‌عنوان یک قدرت اثرگذار منطقه‌ای تثبیت کرده و در کنار یمن، نقشی فراتر از یک متحد ایفا می‌کند. همچنین سفیر جمهوری اسلامی ایران در یمن، علی محمد رضایی، در دیدار با محمد مفتاح، سرپرست دولت صنعا، بر تداوم همکاری، هماهنگی و حمایت متقابل در قبال تحولات منطقه تأکید کرد.

از سوی دیگر، علی العماد، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله، اقدام اخیر ایران در شکستن محاصره هوایی یمن و حمایت از بازگشایی فرودگاه صنعا را نمادی از همبستگی عملی میان دو کشور دانست. وی با اشاره به تقویت همکاری‌های محور مقاومت، این اقدامات را جلوه‌ای از انسجام و هماهنگی میان اعضای این محور در مواجهه با تحولات منطقه ارزیابی کرد.

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