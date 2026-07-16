به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ ابراهیم زکزاکی، دبیرکل جنبش اسلامی نیجریه، در دیدار با جمعی از طلاب این جنبش که در حوزههای علمیه کربلای معلی مشغول تحصیل هستند، تأکید کرد که راه شهدا، راه عزت، استقامت و پیروزی اسلام است. وی گفت دشمنان تصور میکنند با ترور و شهادت شخصیتهای بزرگ دینی میتوانند دین و مکتب را تضعیف کنند، اما تجربه تاریخی نشان داده است که شهادت، موجب احیای آرمانها و گسترش مسیر حق میشود.
شیخ زکزاکی در این دیدار که شامگاه سهشنبه ۲۹ محرم ۱۴۴۸ هجری قمری در کربلای معلی برگزار شد، با اشاره به شهادت آیتالله العظمی سید خامنهای(ره) و همزمانی آن با مناسبتهای مهم مذهبی، این رخدادها را جلوهای از سنت و حکمت الهی دانست و تصریح کرد که استمرار راه شهادت، حقیقتی است که دشمنان از درک آن ناتوان هستند.
دبیرکل جنبش اسلامی نیجریه با یادآوری وقایع زاریا اظهار داشت اگر قرار بود شهادت یک شخصیت موجب نابودی یک مکتب شود، شهادت امام حسین(ع) باید به پایان مکتب تشیع میانجامید؛ حال آنکه عاشورا سبب گسترش و استحکام هرچه بیشتر این مکتب شد. وی افزود دشمنان گمان میکنند با حذف رهبران و شخصیتهای برجسته، مسیر حق متوقف میشود، اما این اقدامات نتیجهای معکوس به همراه دارد و موجب ماندگاری بیشتر اندیشه و آرمان آنان میشود.
شیخ زکزاکی در بخش دیگری از سخنان خود، طلاب را به بهرهگیری از فرصت تحصیل علوم دینی فراخواند و تأکید کرد که آنان پس از بازگشت به سرزمینهای خود، مسئولیت تبیین و نشر معارف اهلبیت(ع) را برعهده دارند. وی با اشاره به افزایش گرایش مردم منطقه به آموزههای اصیل اسلامی، خاطرنشان کرد که نیاز به شناخت مکتب اهلبیت(ع) بیش از هر زمان دیگری احساس میشود.
وی همچنین با تأکید بر جایگاه استقامت و ایثار در تاریخ اسلام، عزت حقیقی را در پایداری در راه خدا دانست و اظهار داشت شهیدان پس از شهادت نیز تأثیرگذاری عمیقی بر جوامع دارند. دبیرکل جنبش اسلامی نیجریه در پایان با ابراز اطمینان نسبت به آینده جبهه حق تصریح کرد که پیروزی در گرو ایثار، استقامت و توکل به خداوند است و سرانجام نصرت الهی از آنِ جبهه حق خواهد بود.
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