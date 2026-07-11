راه رهبر شهید با خونخواهی و مجاهدت ادامه خواهد یافت

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت اطلاعات در پیامی ضمن قدردانی از حضور شکوهمند امت اسلامی به ویژه مردم ایران و عراق در آئین تشییع رهبر شهید مقاومت تاکید کرد: سربازان گمنام امام زمان(عج) از پیشتازان نبرد عاشورایی خواهند بود.
متن کامل بیانیه وزارت اطلاعات بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضی نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَ ما بَدَّلُوا تَبْدِیلاً» ( احزاب - ۲۳)
تشییع عظیم و تاریخی بزرگ عالم مجاهد، رهبر حکیم و فرمانده بصیر جبهه مقاومت در ایران سربلند و عراق کریم، جلوهای ماندگار از وفاداری و بصیرت امت اسلامی و تجدید عهد با آرمانهای الهی مکتب اسلام بود، حماسهای که بار دیگر عمق پیوند ملتهای مومن و با عزت ایران و عراق را به نمایش گذاشت.
اینک که آقای شهید امت، خامنهای عزیز، این دردانه تاریخ جهان اسلام و تشیع پس از عمری مجاهدت با بدرقه تاریخی دهها میلیون شیفته و دلداده، در آغوش امام رئوف حضرت علی ابن موسی الرضا(علیه السلام) آرمیده است؛ ما سربازان گمنام امام زمان(عج) در وزارت اطلاعات، بر خود فرض میدانیم که از خالقان این عظمت تاریخی، رؤسا و هیئتهای دولتهای دوست و برادر، مراجع معظم تقلید در قم و نجف، مردم بزرگ ایران( اقوام، اصناف، اقشار، اهل سنت، رهبران و اقلیتهای دینی و...) و ملت کریم و پرشور عراق، مرجعیت دینی، حوزههای علمیه، دولت عراق، عشایر، موکب داران، عتبه مقدس علوی، حسینی و عباسی و همهی دلدادگان شهید امت در لبنان، پاکستان، افغانستان، آذربایجان، ترکیه، کشمیر، هندوستان، بحرین و سایر نقاط جهان، صمیمانه و متواضعانه، تشکر و قدردانی نماییم.
صحنههای پرشکوهی که در عراق توسط عشایر و جوانان ذیل مرجعیت دینی رقم خورد و میزبانی کریمانه آنان، جلوهای درخشان از الفت و برادری دو ملت ایران و عراق بود، سرمایهای ماندگار برای امت اسلامی و پشتوانهای استوار برای تداوم راه شهیدان و یاد آور مجاهدت فرماندهان مقاومت شهیدان حاج قاسم و ابو مهدی المهندس در مقابله با گروه تروریستی داعش، که نام خود را در تاریخ مقاومت ماندگار کردند و بار دیگر با مخابره پیام انتقام، رهبران جبهه متخاصم را به واکنش ذلیلانه وادار کردند.
اینک ایران و عراق تحت ارشادات رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت الله سید مجتبی خامنهای حسینی(مدظله) و مراجع معظم تقلید نجف به خصوص حضرت آیت الله العظمی سیستانی(حفظه الله)، در نعمتی کم نظیر که قرنها امت اسلام از آن محروم بود به برکت این خون مبارک و اتحاد حسینی و علوی متنعماند.
در پرتو تلألو نورانی این نعمت الهی ما فرزندان خمینی کبیر، خامنهای شهید در وزارت اطلاعات ضمن پاسداشت جلوههای این عظمت با رهبر معظم انقلاب(مدظله) عهد «خون و مجاهدت» میبندیم ذیل منویات ایشان، تا تحقق آرمانهای امام راحل و رهبر شهید از پیشتازان نبرد عاشورایی علیه آمریکای جنایتکار و رژیم کودککش صهیونیستی و خونخواه رهبر شهیدمان باشیم.
وَ مَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللَّـهِ الْعَزِیزِ الْحَکِیمِ
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پایان پیام/ ۲۱۸
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