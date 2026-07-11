به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا در فارس، جمعی از خبرنگاران بین‌المللی از کشورهای برزیل، ونزوئلا، اکوادور، آرژانتین و کلمبیا با حضور در شهرستان لامرد، از مناطق آسیب‌دیده در جریان حملات اخیر بازدید کردند و با خانواده شهدای این حملات نیز به گفت‌وگو پرداختند.

فرماندار لامرد نیز اظهار کرد: این بازدیدها می‌تواند به خبرنگاران کمک کند تا مستندات میدانی و واقعی را جمع‌آوری کرده و از نزدیک ابعاد خسارت‌های واردشده را مشاهده کنند.

علی علیزاده ادامه داد: خبرنگاران حاضر در این بازدید می‌توانند مشاهدات خود را به افکار عمومی جهان منتقل کنند و آنچه را پیش از این درباره این حملات شنیده بودند، از نزدیک ببینند.

در حمله تروریستی رژیم‌های جنایتکار آمریکایی و صهیونیستی عصر شنبه ۹ اسفندماه ۱۴۰۴ به شهرستان لامرد، ۲۱ نفر به شهادت رسیدند و حدود ۱۰۰ نفر نیز مجروح شدند.

در جریان این حمله، چهار نقطه از شهرستان شامل یک سالن ورزشی، ۲ منطقه مسکونی و یک سالن در مجاورت مدرسه هدف قرار گرفت و به مناطق مسکونی و زیرساخت‌های شهری خسارت وارد شد.