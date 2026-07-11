به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا در فارس، محمد فرخزاده، امروز در نشست معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری شیراز، از مشارکت گسترده ناوگان اتوبوسرانی این کلانشهر در خدمترسانی به زائران و عزاداران مراسم بدرقه و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی خبر داد.
وی با گرامیداشت یاد و مجاهدتهای رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار کرد: در راستای انجام رسالت خدمترسانی به مردم و با هماهنگیهای انجامشده، سازمان مدیریت حملونقل مسافر شهرداری شیراز با تمام ظرفیت عملیاتی خود در این مأموریت ملی و انقلابی مشارکت کرد.
فرخزاده افزود: در این مأموریت، ۱۵۰ دستگاه اتوبوس به همراه ۲۰ نفر از نیروهای پشتیبانی و فنی، چهار دستگاه خودروی گشت و یک دستگاه خودروی خدمات سیار به شهر قم اعزام شدند تا عملیات جابهجایی زائران و عزاداران را در مسیر مسجد مقدس جمکران تا حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) به بهترین شکل ممکن انجام دهند.
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری شیراز با اشاره به تلاش شبانهروزی رانندگان و نیروهای عملیاتی گفت: در مجموع ۵۰۰ هزار نفرسفر توسط ناوگان اتوبوسرانی اعزامی شیراز در این مأموریت به ثبت رسید که نشاندهنده حجم گسترده خدماترسانی و آمادگی کامل مجموعه حملونقل عمومی شهرداری شیراز برای پشتیبانی از رویدادهای ملی و مذهبی است.
وی در ادامه ضمن قدردانی از رانندگان، کارکنان و نیروهای پشتیبانی حاضر در این مأموریت اظهار کرد: مجموعه مدیریت شهری شیراز با تمام توان و امکانات در کنار مردم ایران اسلامی ایستاده و خدمترسانی به زائران و عزاداران را افتخاری بزرگ برای خود میداند.
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