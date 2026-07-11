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استاندار فارس:

آیین بدرقه رهبر شهید، مردم پایه بود و دولت نقش تسهیل‌گری داشت

۲۰ تیر ۱۴۰۵ - ۱۵:۱۹
کد مطلب: 1838722
آیین بدرقه رهبر شهید، مردم پایه بود و دولت نقش تسهیل‌گری داشت

استاندار فارس از حضور گسترده و باشکوه مردم فارس در آیین تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا در فارس، حسینعلی امیری، استاندار فارس، با اشاره به ابعاد مختلف مراسم تشییع و بدرقه رهبر شهید انقلاب (ره) در تهران، مشهد، قم و همچنین آیین‌های بزرگداشت در استان‌ها و به ویژه فارس، این رویداد را یکی از بزرگ‌ترین حماسه‌های تاریخ معاصر کشور دانست و از نقش‌آفرینی خودجوش مردم و تسهیلگری دقیق و مؤثر دولت در پیشبرد این آیین‌ها قدردانی کرد.

وی با تسلیت ایام سوگواری ماه محرم، تصریح کرد: مردم عزیز و شریف امت اسلامی در ایران و سرزمین‌های اسلامی، با حضور گسترده در این مراسم، معرفت، وفاداری و ارادت خود را نسبت به رهبر شهید انقلاب (قدس‌سره) به اثبات رساندند و با این شور و شعور، رویدادی ماندگار در تاریخ معاصر رقم زدند.

استاندار فارس با تأکید بر رویکرد دولت در مدیریت این ایام، اظهار داشت: نقش دولت در این رویداد، صرفاً تسهیلگری در حوزه‌های امنیتی، ترافیکی و مدیریتی بود؛ اما این مردم بودند که با اراده‌ای پولادین و بدون در نظر گرفتن سلایق گوناگون و حتی با کنار گذاشتن گلایه‌های وارد، مراسمی به این عظمت و شکوه را خلق کردند.

وی در خصوص سازمان‌دهی برنامه‌ها در سطح استان افزود: با تشکیل به‌موقع ستاد تشییع و بدرقه در استان و فعال‌سازی کمیته‌های تخصصی، برنامه‌ریزی‌های لازم برای تسهیل در اعزام مردم فارس به تهران، مشهد. قم صورت گرفت.

امیری گفت: این عملیات در سطوح مختلف با همراهی نماینده ولی فقیه در استان فارس، سپاه فجر استان، معاون هماهنگی امور گردشگری، سایر معاونین استاندار، مدیران کل ستادی و دستگاه‌های اجرایی و فرمانداران، اعزام موفقیت‌آمیز مردم از مرکز استان و شهرستان‌ها به نقاط تشییع به طور کامل محقق شد که باید از همه این عزیزان قدردانی کرد.

حجت کهیاری

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